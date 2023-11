Anna Adamyan total überrascht: Gelenkschmerzen vom Stillen!

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ist nach einer vierjährigen Kinderwunschreise im August erstmals Mama geworden. Die Gelenkprobleme, die sie seit einiger Zeit plagen, könnten tatsächlich vom Stillen ihres kleinen Sohnes kommen, weiß unsere Expertin. „Es ist bekannt, dass gar nicht so wenige stillende Frauen unter Knochen- und Gelenkschmerzen leiden“, erklärt Dr. Judith Bildau jetzt im RTL-Interview. „Der Grund dafür ist der niedrige Östrogenspiegel zu dieser Zeit. Ein Östrogenmangel kann, zum Beispiel auch in den Wechseljahren, zu diesen Symptomen führen.“

Das Wort Rheuma sei in dem Zusammenhang jedoch irreführend: „In der Schulmedizin wird der Begriff ‘Stillrheuma’ nicht ganz so gerne verwendet, da er impliziert, dass es sich um eine rheumatische, also chronische, Erkrankung handelt. Das ist aber nicht der Fall.“

Lese-Tipp: Anna Adamyan teilt erstes Babyfoto

Doch wie kommt es überhaupt zu den Beschwerden? „Das Sexualhormon Östrogen sorgt dafür, dass Bindegewebe und Gelenke gut durchblutet und ‘geölt’ sind. Fehlt Östrogen, kann es also zu Schmerzen und Stetigkeit kommen“, so Bildau. Gegen die Schmerzen und zur Steigerung der Durchblutung könne Wärme helfen. Es sei außerdem wichtig, regelmäßig Sport zu treiben, um Knochen und Muskulatur zu stärken. Zudem sollte auf eine ausreichende Calcium- und Magnesiumzufuhr geachtet werden.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: „Sobald sich der Hormonspielel wieder eingependelt hat, verschwinden die Beschwerden ganz von selbst!“