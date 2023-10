Dieses Jawort lief anders als erwartet! RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben hochschwanger, mit Wasser in den Beinen und völlig „fix und alle“. Doch damit nicht genug! Am Ende mussten die Gäste beinahe selbst für Verpflegung sorgen. Und die Braut? Die hockte in einem Eimer – ganz schön chaotisch. Im Video erinnert sich die 43-jährige an ihre Hochzeit der besonderen Art zurück.