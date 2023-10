Anastacia und Patrice lernten sich 2005 bei der Echo-Verleihung kennen und lieben. Nach nur 16 gemeinsamen Monaten ging ihre Liebe in die Brüche. Dabei galten die Sängerin und der ehemalige MTV-Moderator als absolutes Traumpaar in der Musikbranche. Eine böses Ende gab es allerdings nicht, denn auch nach der Trennung blieben die beiden weiter in Kontakt. Der 48-Jährige half seiner Ex sogar, als sie während ihrer schlimmsten Zeit gegen den Krebs kämpfen musste. „Er ist nicht nur ein Freund, er ist Familie, danke für die Unterstützung“, schrieb die 48-Jährige vor einigen Jahren zu einem gemeinsamen Foto auf X (ehemals Twitter).

Für einen weiteren Gänsehaut-Moment sorgte die Sängerin auch bei der YES!CON, Deutschlands größter Krebs-Convention. Anastacia, die selbst zweimal ihren Brustkrebs besiegt hat, sprach bei einer Podiumsdiskussionen ganz offen über ihre Erkrankung und wurde dabei mit dem „Ring of Courage“ ausgezeichnet. (amö)