Amira und Oliver Pocher: Sie treten noch einmal gemeinsam im TV auf

Amira (31) und Oliver Pocher (45) sind noch einmal gemeinsam in einer TV-Show zu sehen. Das Ex-Paar tritt beim diesjährigen "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" am 16. November (20:15 Uhr) als Team an, wie der Sender RTL mitteilte. In Günther Jauchs (67) Show versuchen sie, die Million für den guten Zweck zu erspielen. Weitere Stars im "Prominenten-Special" sind außerdem Sänger Sasha (51), Fußballexperte Reiner Calmund (74) und Komiker Torsten Sträter (57).