Alle „Wer wird Millionär?“-Originalfragen von Montag, den 06. November 2023

Jubelstimmung bei „Wer wird Millionär?“!

Am 6. November freuen sich bei Günther Jauch zwei seiner Kandidaten über ein ordentliches Plus auf ihrem Konto: Elisa Reim und Frank Pistor nehmen beide 32.000 Euro mit nach Hause. Tierärztin Dr. Christine Schneikart sorgt mit einer Anekdote aus ihrer Sprechstunde zunächst für Erheiterung und kann sich am Ende über 8.000 Euro freuen. Jana Steuer erspielt ganze 16.000 Euro und geht mit einem Lächeln aus der Show. Überhangkandidat Georg Malkowksy wiederum steht noch auf 1.000 Euro und spielt nächste Woche weiter.

Wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus? Hätten Sie genau so viel gewusst wie unsere Quiz-Kandidaten? Hier können Sie es testen.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!