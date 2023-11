Es gibt sie, diese Geschichten, die man fast nicht glauben kann, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. So eine hat auch „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Dr. Christine Schneikart für Moderator Günther Jauch parat. Sie ist von Beruf Tierärztin und ist deshalb schon häufiger in skurrile Situation geraten.

An eine Geschichte erinnert sie sich besonders gern. Ein Mann sei mit einem Hund in ihre Sprechstunde gekommen und habe ihr erklärt, dass es dem Tier nicht so gut ginge. „Vielleicht hat er was Falsches erwischt“, mutmaßte der Mann.

Doch noch bevor die Tierärztin dazu kommt sich den Hund näher anzusehen, würgt dieser plötzlich ein rosfarbenes Etwas aus. „Ah, da isser ja!“, freut sich der Hundebesitzer daraufhin. Auf die Frage der Tierärztin, was er damit meine, antwortet der Herr: „Unser Stringtanga, den haben wir schon vermisst“.

„Da hat sich herausgestellt, der Hund hat den Stringtanga seines Besitzers gefressen!“, klärt Christine die skurrile Geschichte bei Jauch auf.

„Ich find die Geschichte super!“, lacht Günther Jauch. „Man könnte Bücher schreiben irgendwann“, stimmt die Tierärztin lachend mit ein. „Man denkt man hat alles gesehen, aber es ist leider nicht so.“ Doch Moderator Günther Jauch brennt noch eine Frage unter den Nägeln. „Der Stringtanga - war der noch reparabel?“. Doch da war scheinbar nichts mehr zu machen. „Wir haben ihn dann weggeschmissen“, antwortet die „Wer wird Millionär“-Kandidatin.