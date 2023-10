Kundinnen und Kunden aus Nordrhein-Westfalen, speziell aus dem Raum Düren/Euskirchen berichten, dass „Cachet Select“ bei Aldi in vielen Märkten nicht verfügbar sei. Aber auch Bayern ist betroffen.

„Warum gibt es seit über drei Wochen kein Cachet Select 205g Katzenfutter mehr?“, schreibt Christiane aus Bayern in einer Facebook-Gruppe. „Am Montag war nichts mehr da“, berichtet Ami aus Kaufbeuren. „In Krefeld leider auch nicht mehr zu finden“, antwortet Babulja. „Gleiches gilt auch für die 205g Cachet Premium Dosen“, sagt Sebastian. „Bei uns in Wesel auch in vier verschiedenen Aldis nicht mehr verfügbar“, meint Achim. Und Michaela schreibt: „Hab letzte Woche die Aussage bekommen, dass vorerst nichts davon nachkommt.“

