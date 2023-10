Aaron Carter stand zu Beginn seiner Musikkarriere um die Jahrtausendwende zunächst im Schatten seines wesentlich erfolgreicheren Bruders. Mit Veröffentlichung seines zweiten Studioalbums „Aaron's Party (Come Get It)" feierte er jedoch dann auch selbst große Erfolge.

Lese-Tipp: Tod zerstörte das Liebesglück: Aaron Carter (†34) und seine Melanie hatten Hochzeitspläne

Doch später sorgte der Sänger mit Drogen-Eskapaden für negative Schlagzeilen, und machte seine anhaltenden Gesundheitsprobleme öffentlich. So erklärte er im September 2019, an multipler Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst zu leiden, und gab außerdem an, manisch-depressiv zu sein. Auch die Beziehung zu Melanie Martin war kompliziert, das Paar führte eine On-Off-Beziehung, die von massiven Auseinandersetzungen und gegenseitigen Beschuldigungen geprägt war.

(spot on news/ean)