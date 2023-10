27-Jähriger verwandelt Gärten in Halloween Horror Zone

Schon zum fünften Mal verwandelt der 27-Jährige die Schrebergärten seiner Familie in Gelsenkirchen in die Halloween Horror Zone. Unter anderem mit einem Zirkus, einem Tierstall und einem Jahrmarkt. Alles auf einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern. 20 Freunde und Bekannte erschrecken die Besucher zur Halloweenzeit als Monster, Horror-Clowns und Co. Der Besuch ist kostenlos. Aber hier steckt nicht nur viel Arbeit drin, sondern auch viel Geld. Mindestens 5.000 Euro sagt der Erfinder. Unterstützung gibt es durch Spenden und Sponsoren. Wenn Sie sich noch dieses Jahr den Schauer eiskalt über den Rücken laufen lassen wollen: Die Halloween Horrorzone hat morgen noch geöffnet, von 18 bis 22 Uhr.