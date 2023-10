Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!

Daniel Küblböck († 2018) ist das wohl beste Beispiel für die Message der auch nach 20 Jahren noch so beliebten Castingshow„Deutschland sucht den Superstar“. Und als schrägster Vogel ever scheint er schon gleich von Anfang an allen Paradiesvögeln vor dem TV symbolisch zuzurufen: Nur Mut, hier ist auch Platz für euch! Warum das, was uns Daniel geschenkt hat, ihn zur ewigen Legende macht und welcher Moment Ex-Moderator Carsten Spengemann am meisten berührt hat, zeigen wir im Video.