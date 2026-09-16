Das Wichtigste in Kürze Die Barmenia heißt heute BarmeniaGothaer. Sie ist mit der Gothaer verschmolzen, und die Adresse barmenia.de leitet auf die Seite des neuen Unternehmens weiter.

Sie ist mit der Gothaer verschmolzen, und die Adresse barmenia.de leitet auf die Seite des neuen Unternehmens weiter. Ein bestehender Barmenia-Vertrag bleibt gültig , mit denselben Bedingungen wie vorher. Sie müssen ihn weder kündigen noch neu abschließen.

, mit denselben Bedingungen wie vorher. Sie müssen ihn weder kündigen noch neu abschließen. Die Barmenia Zahnzusatzversicherung kostet ab 4,60 Euro im Monat. Neu abschließen können Sie drei Tarife, und den Preis für Ihr Alter nennt nur der Rechner des Anbieters.

Neu abschließen können Sie drei Tarife, und den Preis für Ihr Alter nennt nur der Rechner des Anbieters. Warten müssen Sie auf keine Leistung. Fragen zu Ihren Zähnen beantworten Sie trotzdem, denn zum Antrag gehört eine kurze Risikoprüfung.

Fragen zu Ihren Zähnen beantworten Sie trotzdem, denn zum Antrag gehört eine kurze Risikoprüfung. Holen Sie sich vor dem Antrag ein Angebot für Ihr Alter und schauen Sie nach, wie viel der Tarif im ersten Jahr überhaupt auszahlt.

BarmeniaGothaer Zahnzusatzversicherung Drei Tarife ohne Wartezeit, ab 4,60 Euro im Monat. Ihren persönlichen Beitrag ermittelt der Anbieter nach Alter und Tarif. Beitrag berechnen

Barmenia Zahnzusatzversicherung im Überblick

Die Barmenia Zahnzusatzversicherung besteht heute aus drei Tarifen, die aus zwei Häusern stammen. MediZ Smile 75 und MediZ Smile 85 kommen aus der Gothaer-Produktwelt, Mehr Zahn 100 ist die alte Barmenia-Linie, die die Fusion überlebt hat.

Eine Zahnzusatzversicherung übernimmt den Teil einer Zahnarztrechnung, den die gesetzliche Krankenkasse nicht zahlt. Wie groß dieser Teil ausfällt, entscheidet vor allem der Erstattungssatz für Zahnersatz, und genau darin unterscheiden sich die drei Tarife voneinander.

Grob sortiert heißt das: Wer den vollen Zahnersatz-Schutz sucht, landet bei Mehr Zahn 100, dem einzigen Tarif, an dem auch das Bonus-D-Paket hängt. Wem es vor allem um die professionelle Zahnreinigung geht, reicht MediZ Smile 75. MediZ Smile 85 liegt dazwischen und hat es entsprechend schwer.

Lohnt sich die Barmenia Zahnzusatzversicherung?

Für Zahnersatz ja, für die beiden Einstiegstarife nur mit Einschränkungen. Mehr Zahn 100 ist der Grund, warum diese Marke überhaupt in die engere Wahl gehört: voller Erstattungssatz, die großzügigste Staffel im eigenen Haus und eine Mindestlaufzeit, die deutlich kürzer ist als bei den Geschwistertarifen. Die MediZ-Smile-Tarife sind solide, aber austauschbar.

Das spricht für die BarmeniaGothaer

Mehr Zahn 100 löst das Problem, für das die meisten Menschen eine Zahnzusatzversicherung abschließen, nämlich die vierstellige Rechnung für Kronen, Brücken oder Implantate. Der Tarif erstattet Zahnersatz vollständig und lässt im ersten Versicherungsjahr 1.500 Euro zu, während die beiden Smile-Tarife bei 1.000 Euro abriegeln.

Keine Wartezeit auf allen drei Tarifen. Sie können nach Vertragsbeginn zum Zahnarzt, solange die Behandlung nicht schon vorher angeraten oder begonnen wurde. Planen Sie den Abschluss deshalb vor dem Kontrolltermin, nicht danach.

Sie können nach Vertragsbeginn zum Zahnarzt, solange die Behandlung nicht schon vorher angeraten oder begonnen wurde. Planen Sie den Abschluss deshalb vor dem Kontrolltermin, nicht danach. Mehr Zahn 100 bindet Sie nur zwölf Monate. Danach können Sie täglich kündigen. Wenn Ihnen Flexibilität wichtig ist, ist das ein handfester Grund, den teuersten Tarif zu nehmen und nicht den günstigsten.

Danach können Sie täglich kündigen. Wenn Ihnen Flexibilität wichtig ist, ist das ein handfester Grund, den teuersten Tarif zu nehmen und nicht den günstigsten. Rechnungen gehen per App raus. Über die BarmeniaApp fotografieren Sie den Beleg und verfolgen den Bearbeitungsstand. Installieren Sie die App direkt nach Vertragsbeginn, dann liegt sie parat, wenn die erste Rechnung kommt.

Über die BarmeniaApp fotografieren Sie den Beleg und verfolgen den Bearbeitungsstand. Installieren Sie die App direkt nach Vertragsbeginn, dann liegt sie parat, wenn die erste Rechnung kommt. Der Einstieg kostet ab 4,60 Euro im Monat. Für einen Grundschutz bei der Prophylaxe ist das eine Summe, die kaum jemandem wehtut.

Das sollten Sie vorher wissen

Die größte Stolperfalle sitzt nicht im Leistungsversprechen, sondern im Antrag und in der Laufzeit. Beides lässt sich vermeiden, wenn Sie es vor der Unterschrift prüfen.

Der Antrag enthält Gesundheitsfragen. BarmeniaGothaer führt eine kurze Risikoprüfung durch, obwohl die Tarife ohne Wartezeit auskommen. Beantworten Sie diese Fragen aus Ihren Unterlagen und nicht aus dem Gedächtnis, denn eine falsche Angabe kann den Schutz im Leistungsfall kosten.

BarmeniaGothaer führt eine kurze Risikoprüfung durch, obwohl die Tarife ohne Wartezeit auskommen. Beantworten Sie diese Fragen aus Ihren Unterlagen und nicht aus dem Gedächtnis, denn eine falsche Angabe kann den Schutz im Leistungsfall kosten. Bereits angeratene Behandlungen sind ausgeschlossen. Hat Ihnen der Zahnarzt eine Krone empfohlen, ist dieser Zahn raus, auch wenn der Tarif keine Wartezeit kennt. Wer bereits einen Heil- und Kostenplan in der Schublade hat, kommt mit keinem der drei Tarife weiter.

Hat Ihnen der Zahnarzt eine Krone empfohlen, ist dieser Zahn raus, auch wenn der Tarif keine Wartezeit kennt. Wer bereits einen Heil- und Kostenplan in der Schublade hat, kommt mit keinem der drei Tarife weiter. MediZ Smile 75 und 85 binden Sie 24 Monate, mit drei Monaten Kündigungsfrist. Rechnen Sie also mit gut zwei Jahren Bindung. Wenn Sie sich da nicht sicher sind, greifen Sie zu Mehr Zahn 100 mit seinen zwölf Monaten.

Rechnen Sie also mit gut zwei Jahren Bindung. Wenn Sie sich da nicht sicher sind, greifen Sie zu Mehr Zahn 100 mit seinen zwölf Monaten. Bonus D hängt ausschließlich an Mehr Zahn 100. Wer einen Smile-Tarif wählt, bekommt dieses Paket nicht dazugebucht. Vergleichen Sie Angebote deshalb nie nur über den Prozentsatz.

Wer einen Smile-Tarif wählt, bekommt dieses Paket nicht dazugebucht. Vergleichen Sie Angebote deshalb nie nur über den Prozentsatz. Einen Beitrag sehen Sie erst im Rechner. Es gibt keine öffentliche Preistabelle nach Altersgruppen. Holen Sie sich ein konkretes Angebot, bevor Sie diesen Anbieter mit einem anderen vergleichen.

Welche Tarife bietet die BarmeniaGothaer an?

BarmeniaGothaer führt drei Zahnzusatztarife, und sie unterscheiden sich fast ausschließlich beim Zahnersatz. Zahnbehandlung, also Füllungen, Wurzel- und Parodontosebehandlung, erstatten alle drei zu 100 Prozent.

Tarif Zahnersatz Zahnbehandlung Prophylaxe Wofür er gedacht ist MediZ Smile 75 75 % 100 % 100 %, bis 170 Euro im Jahr Einstieg mit Grundschutz MediZ Smile 85 85 % 100 % ohne eigene Angabe Mittelweg Mehr Zahn 100 100 % 100 % 80 %, bis 200 Euro im Jahr Vollschutz für Zahnersatz

Welcher der drei passt, entscheidet sich an einer einzigen Frage: Wie wahrscheinlich ist bei Ihnen in den nächsten Jahren eine größere Zahnersatz-Versorgung?

Barmenia Mehr Zahn 100: der Tarif mit dem vollen Zahnersatz-Schutz

Mehr Zahn 100 erstattet Zahnersatz zu 100 Prozent und ist der einzige Tarif im Haus, an den sich das Zusatzpaket Mehr Zahnvorsorge Bonus D koppeln lässt. Er stammt noch aus der Zeit vor der Fusion und wird als einzige Barmenia-Linie weiter verkauft.

Der eigentliche Vorzug steckt in der Laufzeit. Zwölf Monate Mindestlaufzeit und danach tägliche Kündbarkeit sind in diesem Markt ungewöhnlich, und sie entwerten das häufigste Gegenargument gegen einen 100-Prozent-Tarif. Sie müssen sich nicht über Jahre binden, um den vollen Erstattungssatz zu bekommen.

Mehr Zahn 100 von BarmeniaGothaer Zahnersatz zu 100 Prozent, zwölf Monate Mindestlaufzeit, danach täglich kündbar. Angebot für Ihr Alter direkt beim Anbieter. Angebot anfordern

MediZ Smile 75 und MediZ Smile 85

Die beiden MediZ-Smile-Tarife decken Zahnersatz zu 75 beziehungsweise 85 Prozent ab und stammen aus der Gothaer-Hälfte des fusionierten Unternehmens. Bei der Zahnbehandlung sind sie mit Mehr Zahn 100 gleichauf.

Der Unterschied zwischen 85 und 100 Prozent klingt klein und ist es bei einer kleinen Rechnung auch. Bei einem Implantat mit vierstelligem Eigenanteil sind es schnell mehrere hundert Euro, die Sie selbst tragen, und dazu kommt die längere Bindung von 24 Monaten.

Wir halten MediZ Smile 85 deshalb nur dann für die bessere Wahl, wenn der Beitragsunterschied im Rechner deutlich ausfällt und Sie in den nächsten Jahren keinen größeren Zahnersatz erwarten.

MediZ Smile 75 ist der Tarif für Menschen, denen es hauptsächlich um die Prophylaxe geht. Die professionelle Zahnreinigung ist hier zu 100 Prozent bis 170 Euro im Jahr abgedeckt, und dafür reicht der Einstiegsbeitrag.

Was zahlt die BarmeniaGothaer außerhalb des Zahnersatzes?

Zahnbehandlung erstatten alle drei Tarife zu 100 Prozent, und das ist der Teil des Angebots, der im Vergleich am häufigsten untergeht. Gemeint sind damit Leistungen wie hochwertige Füllungen, Wurzelbehandlungen und die Behandlung von Parodontose, also alles, was dem Erhalt des eigenen Zahns dient.

Diese Position ist wirtschaftlich relevanter, als viele erwarten. Die gesetzliche Kasse übernimmt bei Wurzelbehandlungen und hochwertigen Füllungen nur einen Teil, den Rest rechnet die Praxis privat ab, und dann greift der Erstattungssatz Ihrer Zusatzversicherung. Dass hier alle drei Tarife gleich leisten, wertet ausgerechnet den günstigsten auf.

Bei der Prophylaxe trennen sich die Wege über den Jahresdeckel und nicht über den Prozentsatz. MediZ Smile 75 erstattet die professionelle Zahnreinigung vollständig bis 170 Euro im Jahr, Mehr Zahn 100 zu 80 Prozent bis 200 Euro. Wer eine Reinigung im Jahr machen lässt, ist mit dem Einstiegstarif gut bedient. Wer zwei Termine wahrnimmt, stößt dort früher an die Grenze.

Bleaching gibt es nur bei Mehr Zahn 100, zu 100 Prozent bis 200 Euro in zwei Versicherungsjahren. Als Kaufargument taugt das nicht, als Mitnahmeeffekt für Versicherte, die den Tarif ohnehin wegen des Zahnersatzes wählen, durchaus.

Was kostet die Barmenia Zahnzusatzversicherung im Monat?

Die Barmenia Zahnzusatzversicherung beginnt bei 4,60 Euro monatlich. Was Sie darüber hinaus zahlen, nennt BarmeniaGothaer nicht öffentlich: Es gibt keine Preistabelle nach Altersgruppen, sondern nur einen Rechner, der Alter und Tarif abfragt.

Das ist unbequem, aber es ist ehrlicher als es aussieht. Beiträge in der Zahnzusatzversicherung steigen mit dem Eintrittsalter deutlich, und eine Tabelle mit einem einzigen Beispielalter führt regelmäßig in die Irre. Was Sie aus dem Einstiegspreis mitnehmen können, ist die Größenordnung des günstigsten Tarifs für einen jungen Versicherten. Mehr nicht.

Rechnen Sie außerdem damit, dass der Beitrag nicht für immer gleich bleibt. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass Beiträge in der Zahnzusatzversicherung nicht vertraglich stabil sind und steigen, wenn die Leistungsausgaben über der Kalkulation liegen.

Wer heute den günstigsten Anbieter wählt, hat damit also keine Preisgarantie gekauft, und das gilt für den gesamten Markt und nicht nur für dieses Haus. Wie sich die Kosten einer Zahnzusatzversicherung entwickeln, hängt am Tarif und am Eintrittsalter.

Ein praktischer Hinweis zum Rechner: Lassen Sie sich alle drei Tarife im selben Durchgang berechnen. Der Abstand zwischen MediZ Smile 85 und Mehr Zahn 100 ist die eigentliche Entscheidungsgrundlage, und den sehen Sie nur, wenn beide Zahlen nebeneinanderstehen.

Wie viel zahlt die BarmeniaGothaer in den ersten Jahren?

In den ersten Jahren begrenzt eine Staffel die Erstattung, und zwar auf 1.000 Euro im ersten Versicherungsjahr bei den Smile-Tarifen und auf 1.500 Euro bei Mehr Zahn 100. Diese Summenbegrenzung gilt kumuliert: Was Sie in Jahr eins nicht abgerufen haben, steht im Fenster für die Jahre eins bis zwei noch zur Verfügung.

Zeitraum MediZ Smile 75 und 85 Mehr Zahn 100 1. Versicherungsjahr 1.000 Euro 1.500 Euro Jahre 1 bis 2 zusammen 2.000 Euro 3.000 Euro Jahre 1 bis 3 zusammen 3.000 Euro 4.500 Euro Jahre 1 bis 4 zusammen keine Begrenzung mehr 6.000 Euro ab dem 5. Versicherungsjahr keine Begrenzung keine Begrenzung

Die Smile-Tarife sind ein Jahr früher frei, ab dem vierten Versicherungsjahr. Mehr Zahn 100 zieht die Grenze bis einschließlich Jahr vier, liegt aber in jedem einzelnen Fenster um die Hälfte höher. Bei einer größeren Versorgung in den ersten drei Jahren ist das der relevantere Wert.

Für die Planung heißt das: Ein Tarif mit voller Erstattung nützt Ihnen im ersten Jahr wenig, wenn die Rechnung über der Staffelgrenze liegt. Klären Sie deshalb vor dem Antrag, ob der Tarif nach Versicherungsjahr oder nach Kalenderjahr zählt. Bei einem Vertragsbeginn im Herbst macht das einen Unterschied von mehreren Monaten, in denen der zweite Deckel schon greift.

Wie streng ist die Gesundheitsprüfung bei der Barmenia?

BarmeniaGothaer verzichtet auf Wartezeiten, nicht auf Gesundheitsfragen: Der Antrag enthält eine kurze Risikoprüfung, in der Sie Angaben zum Zustand Ihrer Zähne machen. Das ist ein Unterschied, den die Werbung in diesem Markt selten sauber trennt, und er entscheidet darüber, ob Sie im Leistungsfall Geld sehen.

Der Verzicht auf die Wartezeit gilt auf allen drei Tarifen. Ausgenommen sind Behandlungen, die bereits angeraten oder begonnen wurden. Genau danach fragt die Risikoprüfung.

Der Formulierung auf der Anbieterseite lohnt ein zweiter Blick. Sie lautet wörtlich: “Bei MediZ Smile 75 und MediZ Smile 85 sowie Mehr Zahn 100 inklusive Mehr Zahnvorsorge Bonus D haben Sie keine Wartezeiten.” Der Wartezeitverzicht für Mehr Zahn 100 wird dort also gemeinsam mit dem Bonus-D-Paket genannt. Ob der Tarif ohne dieses Paket identisch behandelt wird, steht auf der Seite nicht.

Fragen Sie das im Beratungsgespräch ausdrücklich nach und lassen Sie sich die Antwort schriftlich geben, bevor Sie unterschreiben. Es ist eine Zeile im Angebot und im Zweifel mehrere hundert Euro wert.

Und wenn der Zahnarzt Ihnen bereits zu einer Krone geraten hat? Dann ist dieser Zahn für jeden neu abgeschlossenen Tarif verloren, hier wie bei jedem anderen Anbieter. Sinnvoll bleibt der Abschluss trotzdem, denn er schützt die übrigen Zähne. Warten Sie die laufende Behandlung ab, lassen Sie sie abschließen und dokumentieren, und stellen Sie den Antrag danach. Wer stattdessen die Frage im Antrag großzügig auslegt, riskiert eine Leistungsablehnung genau in dem Moment, in dem es teuer wird.

Wichtig ist außerdem, wie Sie die Fragen beantworten. Sie unterliegen der vorvertraglichen Anzeigepflicht, und die gilt unabhängig davon, wie kurz der Fragebogen ist. Fordern Sie im Zweifel eine Behandlungsübersicht bei Ihrer Zahnarztpraxis an und beantworten Sie die Fragen daraus. Wer sich auf sein Gedächtnis verlässt und einen Befund übersieht, riskiert genau die Leistung, für die er den Vertrag abgeschlossen hat.

Kostenbeispiel: eine Zahnersatzrechnung mit Mehr Zahn 100

Angenommen, im ersten Versicherungsjahr steht ein Implantat an, und nach Abzug des Festzuschusses Ihrer Krankenkasse bleiben 3.000 Euro Eigenanteil. Mehr Zahn 100 erstattet Zahnersatz vollständig, die Staffel lässt im ersten Jahr aber nur 1.500 Euro zu.

Sie bekommen also 1.500 Euro erstattet und tragen die andere Hälfte selbst. Am Erstattungssatz liegt das nicht, sondern allein am Zeitpunkt.

Läuft die Behandlung über den Jahreswechsel, sieht die Rechnung anders aus. Für die Jahre eins und zwei zusammen stehen 3.000 Euro zur Verfügung. Werden 1.500 Euro im ersten und 1.500 Euro im zweiten Versicherungsjahr abgerechnet, bleibt der volle Betrag erstattungsfähig, und Ihr Eigenanteil sinkt auf null.

Das ist kein Trick, sondern eine Terminfrage. Bei einer mehrstufigen Implantatversorgung liegen zwischen dem Setzen und der Versorgung ohnehin Monate. Sprechen Sie mit der Praxis darüber, wann welcher Abschnitt abgerechnet wird, und legen Sie den Schnitt bewusst.

Dieselbe Rechnung fällt mit MediZ Smile 85 schlechter aus. Der Tarif erstattet Zahnersatz zu 85 Prozent und im ersten Versicherungsjahr höchstens 1.000 Euro. Von den 3.000 Euro Eigenanteil bekämen Sie im ersten Jahr also nur 1.000 Euro zurück. Genau deshalb halten wir den Aufpreis auf Mehr Zahn 100 in den meisten Fällen für gerechtfertigt.

Unser Rat: Lassen Sie den Bohrer erst ansetzen, wenn der Heil- und Kostenplan beim Versicherer war und Ihnen die zugesagte Erstattungshöhe schriftlich vorliegt. Im Nachhinein lässt sich daran nichts mehr drehen.

Wie viel überhaupt offen bleibt, entscheidet vorher der Festzuschuss Ihrer Krankenkasse. Er bemisst sich an der Regelversorgung, und den darüber liegenden Eigenanteil soll der private Tarif auffangen. Wie hoch der Zuschuss ausfällt, hängt an Ihrem Bonusheft:

Festzuschuss Voraussetzung 60 Prozent der Grundfall, ohne weitere Nachweise 70 Prozent eigene Bemühungen zur Gesunderhaltung der Zähne; der Aufschlag entfällt nur, wenn der Gebisszustand keine regelmäßige Pflege erkennen lässt und die jährliche Kontrolle in den letzten fünf Jahren gefehlt hat 75 Prozent regelmäßige Pflege und lückenlose Kontrolltermine über die letzten zehn Kalenderjahre

Das Kalenderjahr 2020 bricht die Kette dabei nicht, und in begründeten Ausnahmefällen gewährt eine Kasse die 75 Prozent auch nach einer einzelnen Lücke.

Darin steckt eine Planungsfalle, die viele übersehen. Der Erstattungssatz Ihrer Zusatzversicherung wirkt ab Vertragsbeginn, die höheren Festzuschuss-Stufen verlangen fünf beziehungsweise zehn Jahre Vorgeschichte. Wer erst jetzt anfängt, die Kontrolltermine wahrzunehmen, sichert damit nicht den höheren Zuschuss für die Behandlung im nächsten Jahr. Gehen Sie trotzdem hin: Bei einer vierstelligen Rechnung sind diese Prozentpunkte ein spürbarer Betrag, und der Weg zu 75 Prozent beginnt mit dem ersten eingetragenen Termin.

Bonus D verschiebt an dieser Rechnung nichts, denn das Paket bringt eigene Grenzen mit. Für Zahnbehandlung sind dort 150 Euro im ersten und 300 Euro im zweiten Versicherungsjahr angesetzt.

Eine Obergrenze für Kieferorthopädie in Höhe von 2.000 Euro unter Bonus D geistert durch die Vergleichsportale, ist auf den Seiten des Anbieters aber nicht in dieser Form bestätigt. Wenn Kieferorthopädie für Sie der Grund für den Abschluss ist, lassen Sie sich diese Zahl aus den Tarifbedingungen zeigen, statt sie aus einem Vergleich zu übernehmen.

Zahnersatz-Schutz der BarmeniaGothaer Mehr Zahn 100 erstattet im ersten Versicherungsjahr bis zu 1.500 Euro und ab dem fünften Jahr ohne Begrenzung. Je früher der Vertrag läuft, desto mehr davon steht Ihnen offen. Erstattung sichern

Gothaer Zahnzusatzversicherung: gibt es die noch?

Ja, die Gothaer Zahnzusatzversicherung existiert weiter, sie heißt nur anders. Die Tarife MediZ Smile 75 und MediZ Smile 85 kommen aus der Gothaer-Produktwelt und werden heute unter der Marke BarmeniaGothaer angeboten. Wer nach einer Gothaer Zahnzusatzversicherung sucht, landet also bei genau diesen beiden Tarifen.

Für Bestandskunden auf der Gothaer-Seite gilt dasselbe wie für Barmenia-Kunden: Der Vertrag bleibt bestehen, die vereinbarten Bedingungen bleiben die vereinbarten Bedingungen, und die Verwaltung liegt beim fusionierten Unternehmen. Sie müssen nichts unternehmen.

Praktisch relevant sind zwei Dinge. Erstens ändern sich Ansprechpartner und Postanschrift, nicht der Leistungsumfang. Zweitens taucht in Vergleichen und Testberichten weiterhin beides auf, “Gothaer” und “Barmenia”, oft mit unterschiedlichen Tarifnamen für dasselbe fusionierte Haus. Prüfen Sie deshalb bei jedem Vergleichsergebnis, welcher der drei aktuellen Tarifnamen gemeint ist, bevor Sie Leistungen gegeneinanderstellen.

Wenn Sie vor der Fusion einen Gothaer-Tarif hatten, der heute nicht mehr in der Liste steht: Das ist normal und kein Grund zur Sorge. Tarife, die für Neukunden geschlossen werden, laufen für Bestandskunden unverändert weiter. Was Sie nicht können, ist einen solchen Tarif nach einer Kündigung wieder neu abschließen.

Was die Fusion von Barmenia und Gothaer für Versicherte bedeutet

Die Fusion ist rechtlich abgeschlossen und hat an bestehenden Verträgen nichts geändert. Die BaFin genehmigte den Zusammenschluss am 26. August 2024, die Eintragung ins Handelsregister folgte am 4. September 2024, rückwirkend zum 1. Januar 2024.

Bei einer Verschmelzung gehen sämtliche Verträge auf das aufnehmende Unternehmen über. Ihre Police, Ihre Versicherungsnummer und die vereinbarten Leistungen bleiben, was sie waren. Es gibt keine neue Gesundheitsprüfung, keine neue Wartezeit und keinen Anlass, den Vertrag vorsorglich zu kündigen und neu abzuschließen. Von einem Neuabschluss wäre sogar abzuraten, weil Sie damit die Staffel der ersten Jahre erneut durchlaufen würden.

Was sich ändert, ist die Adresse. BarmeniaGothaer ist Ihr Vertragspartner, barmenia.de leitet auf die Seiten des neuen Unternehmens weiter, und Schriftverkehr geht dorthin. Wenn ein altes Barmenia-Formular noch in Ihrer Ablage liegt, prüfen Sie vor dem Absenden, ob es die aktuelle Anschrift trägt.

Eine Sache sollten Sie nicht verwechseln. Eine Beitragsanpassung ist keine Folge der Fusion. Zahnzusatztarife gehören zur privaten Krankenversicherung und werden nach eigenen Regeln kalkuliert und angepasst. Kommt ein Schreiben über einen höheren Beitrag, ist das ein regulärer Vorgang mit den üblichen Rechten, einschließlich des Sonderkündigungsrechts. Der Zusammenschluss ändert daran nichts.

Sollten Bestandskunden jetzt in einen neuen Tarif wechseln?

In aller Regel nein, und zwar aus einem Grund, der nichts mit der Fusion zu tun hat: Ein neuer Vertrag ist ein neuer Vertrag. Sie durchlaufen die Staffel der ersten Jahre noch einmal, und Sie beantworten die Gesundheitsfragen mit dem Gebiss von heute, nicht mit dem von damals.

Beides schlägt zusammen selten zugunsten des Wechsels aus. Ein Zahn, der inzwischen behandlungsbedürftig ist, war beim ursprünglichen Abschluss vielleicht noch unauffällig und wird im neuen Antrag zum Ausschluss. Und ein alter Tarif, den Sie kündigen, steht Ihnen nach einem Sinneswandel nicht mehr zur Verfügung, wenn er für Neukunden geschlossen ist.

Es gibt eine Ausnahme: Wenn Ihr bestehender Vertrag beim Zahnersatz deutlich weniger leistet, als Sie in den nächsten Jahren brauchen werden, und Ihre Zähne aktuell befundfrei sind, kann ein Wechsel auf Mehr Zahn 100 sinnvoll sein. Lassen Sie sich dann aber zuerst die neue Police bestätigen und kündigen Sie erst danach die alte.

Woran Sie erkennen, ob ein Vergleich noch den alten Stand zeigt

Prüfen Sie den Tarifnamen, nicht den Firmennamen. Aktuell sind MediZ Smile 75, MediZ Smile 85 und Mehr Zahn 100. Taucht in einem Vergleich ein anderer Name auf, etwa eine Kombination mit dem Zusatzbaustein ohne das D, stammt die Angabe aus der Zeit vor der Umstellung und ist für einen Neuabschluss wertlos.

Dieselbe Vorsicht gilt für Preisangaben aus Vergleichsportalen. Weil BarmeniaGothaer keine öffentliche Beitragstabelle führt, stammen dort genannte Monatsbeiträge aus fremden Berechnungen mit fremden Annahmen. Verlassen Sie sich auf das Angebot, das Sie selbst angefordert haben.

Rechnung einreichen, kündigen, Kontakt aufnehmen

Rechnungen reichen Sie bei BarmeniaGothaer über die BarmeniaApp ein. Sie fotografieren den Beleg, laden ihn hoch und sehen im Anschluss den Bearbeitungsstand. Das ist der schnellste Weg und erspart Ihnen den Postversand von Originalbelegen.

Drei Punkte entscheiden darüber, ob die Erstattung glattgeht:

Bei Zahnersatz zuerst den Heil- und Kostenplan einreichen, dann behandeln lassen. Umgekehrt erfahren Sie die Erstattungshöhe erst, wenn Sie nichts mehr ändern können. Lassen Sie die Praxis die Rechnung nach Leistungspositionen aufschlüsseln. Pauschalrechnungen führen zu Rückfragen und verzögern die Auszahlung. Ihre Krankenkasse zahlt den Festzuschuss, der Versicherer seinen Anteil. Das läuft über zwei verschiedene Schreibtische, und keiner der beiden erinnert den anderen daran.

Lehnt der Versicherer eine Leistung ab und Sie halten das für falsch, müssen Sie nicht sofort einen Anwalt einschalten. Der Versicherungsombudsmann ist eine kostenfreie Schlichtungsstelle und für Verbraucher der erste Weg nach einem Widerspruch beim Versicherer selbst.

Kündigungsfristen: Mehr Zahn 100 ist der flexiblere Tarif

Beim Kündigen unterscheiden sich die Tarife stärker als bei den Leistungen. Mehr Zahn 100 hat zwölf Monate Mindestlaufzeit und ist danach täglich kündbar. MediZ Smile 75 und 85 binden Sie 24 Monate, mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten.

Praktisch heißt das: Bei den Smile-Tarifen müssen Sie den Ausstieg planen, bei Mehr Zahn 100 nicht. Wer unsicher ist, ob er den Schutz langfristig will, sollte diesen Unterschied in die Tarifentscheidung einrechnen und nicht erst nachschlagen, wenn er raus will.

Kontakt und Service nach der Fusion

Kontakt läuft über die Seiten der BarmeniaGothaer und über die BarmeniaApp. Alte Barmenia-Adressen im Netz leiten automatisch weiter, sodass ein gespeichertes Lesezeichen weiterhin funktioniert. Halten Sie für Rückfragen Ihre Versicherungsnummer aus der alten Police bereit; sie gilt unverändert.

Testurteile und Erfahrungen mit der Barmenia Zahnzusatzversicherung

Stiftung Warentest hat den Zahnzusatzschutz der Barmenia mit der Bestnote 0,5 bewertet. Das ist die beste Note, die in diesem Test vergeben wird, und sie ist ein echtes Qualitätssignal für den Zahnersatz-Tarif.

Zwei Einschränkungen gehören dazu, und keine davon steht in den Vergleichen, die diese Note zitieren. Erstens bezog sich die Bewertung ursprünglich auf Mehr Zahn 100 in Kombination mit dem Zusatzbaustein “Mehr Zahnvorsorge Bonus”, und dieser Baustein ist seit dem 31. August 2024 für Neuabschlüsse geschlossen. Die getestete Kombination können Sie in dieser Form also nicht mehr abschließen.

Zweitens ließ sich die Ausgabe, in der die Note erschienen ist, nicht eindeutig belegen. Die Belegseite des Anbieters war zum Zeitpunkt unserer Prüfung nicht erreichbar, und die Vergleichsportale nennen unterschiedliche Ausgaben für dieselbe Note. Wir drucken deshalb kein Testdatum ab. Ein Siegel ohne nachvollziehbare Fundstelle ist ein Werbeelement, kein Beleg.

Was Sie daraus mitnehmen sollten: Die Note spricht für die Leistungsarchitektur von Mehr Zahn 100, sie ersetzt aber nicht den Blick in die heute gültigen Tarifbedingungen. Lassen Sie sich im Angebot bestätigen, welche Bausteine enthalten sind, und vergleichen Sie Erstattungssätze und Staffel mit dem, was Sie tatsächlich unterschreiben.

Im Alltag entscheidet ohnehin weniger die Note als die Abwicklung. Die Einreichung per Foto und die Statusverfolgung in der App nehmen der Erstattung die Ungewissheit, weil Sie sehen, ob Ihr Beleg angekommen ist. Wer seine Unterlagen lieber auf Papier verwaltet, wird mit diesem Weg weniger anfangen können.

Alternativen zur BarmeniaGothaer

Drei Anbieter lohnen den Gegencheck, je nachdem, woran es bei BarmeniaGothaer für Sie hakt. Die Punkte, an denen sich das entscheidet, sind immer dieselben: die Erstattungsgrenzen der ersten Jahre, die Mindestlaufzeit und die Frage, wie streng der Antrag nach Ihren Zähnen fragt. Der Monatsbeitrag steht bewusst nicht an erster Stelle.

MAXCARE Zahnzusatzversicherung

MAXCARE ist der direkteste Konkurrent für Mehr Zahn 100. Der Spitzentarif Exklusiv erstattet Zahnersatz ebenfalls zu 100 Prozent, und seine Staffel bewegt sich im selben Korridor: rund 1.500 Euro im ersten Jahr und rund 6.000 Euro bis zum vierten. Das sind genau die Grenzen, die auch Mehr Zahn 100 setzt.

Zwei Unterschiede lohnen den Blick. MAXCARE nennt für Exklusiv einen Beispielbeitrag von 28,90 Euro im Monat, während BarmeniaGothaer gar keine Zahl herausgibt. Und in den geprüften MAXCARE-Unterlagen fanden sich keine zahnspezifischen Gesundheitsfragen, während bei BarmeniaGothaer eine kurze Risikoprüfung zum Antrag gehört. Für jemanden mit Vorgeschichte im Gebiss kann das den Ausschlag geben.

Zur Einordnung gehört, dass MAXCARE eine Vertriebsmarke der Innovares Services GmbH ist und selbst kein Versicherer. Was das für Ihren Vertrag bedeutet, steht in unserer Übersicht zur MAXCARE Zahnzusatzversicherung.

MAXCARE Zahnzusatzversicherung Exklusiv erstattet Zahnersatz ebenfalls zu 100 Prozent, mit Beispielbeitrag statt reinem Rechner. Preise ansehen

DFV Zahnzusatzversicherung

Die DFV ist der Gegencheck, wenn Ihnen die Erstattungsgrenzen der ersten Jahre zu eng sind. Mehr Zahn 100 lässt im ersten Versicherungsjahr 1.500 Euro zu und bis einschließlich Jahr vier zusammen 6.000 Euro. Stellen Sie die Staffel der DFV Zeile für Zeile daneben, bevor Sie sich festlegen.

Relevant wird das, wenn absehbar ein größerer Zahnersatz ansteht und Sie die Behandlung nicht über zwei Jahre strecken können. Den Leistungsumfang im Einzelnen finden Sie in unserer Übersicht zur DFV Zahnzusatzversicherung.

DFV Zahnzusatzversicherung Der Gegencheck für alle, denen die Erstattungsgrenzen der ersten Jahre zu eng sind. Zum Anbieter

ERGO Zahnzusatzversicherung

Die ERGO ist die Adresse für den mittleren Leistungsbereich, und dort macht MediZ Smile 85 die schwächste Figur des Hauses. Sie bekommen 85 Prozent beim Zahnersatz und binden sich dafür 24 Monate mit drei Monaten Kündigungsfrist, also doppelt so lange wie beim besser ausgestatteten Mehr Zahn 100.

Genau diese beiden Größen gehören in den Vergleich, Erstattungssatz und Mindestlaufzeit, und nicht allein der Monatsbeitrag. Wie die ERGO ihre Mitteltarife zuschneidet, steht in unserer Übersicht zur ERGO Zahnzusatzversicherung.

ERGO Zahnzusatzversicherung Die Alternative für den mittleren Leistungsbereich, wenn MediZ Smile 85 Sie zu lange bindet. Leistungen prüfen

Häufige Fragen zur Barmenia Zahnzusatzversicherung

Wie gut ist die Barmenia Zahnzusatzversicherung?

Der Zahnersatz-Tarif Mehr Zahn 100 gehört zum stärkeren Teil des Marktes: Er erstattet Zahnersatz zu 100 Prozent, verzichtet auf Wartezeiten und wurde von Stiftung Warentest mit der Bestnote 0,5 bewertet. Die beiden Einstiegstarife MediZ Smile 75 und 85 sind solide, aber ohne Alleinstellungsmerkmal.

Wie teuer ist eine Zahnzusatzversicherung bei der Barmenia?

Die Barmenia Zahnzusatzversicherung kostet ab 4,60 Euro im Monat. Eine öffentliche Preistabelle nach Altersgruppen gibt es nicht, der individuelle Beitrag wird über den Rechner der BarmeniaGothaer nach Alter und gewähltem Tarif ermittelt.

Gibt es die Gothaer Zahnzusatzversicherung noch?

Ja. Die Gothaer gehört seit der Fusion zur BarmeniaGothaer, und die dentalen Tarife aus der Gothaer-Produktwelt werden dort als MediZ Smile 75 und MediZ Smile 85 angeboten. Bestehende Gothaer-Verträge laufen unverändert weiter.

Hat die Barmenia Zahnzusatzversicherung eine Wartezeit?

Nein. MediZ Smile 75, MediZ Smile 85 und Mehr Zahn 100 kommen ohne Wartezeit aus. Ausgenommen sind Behandlungen, die vor Vertragsbeginn bereits angeraten oder begonnen wurden. Eine kurze Risikoprüfung über Gesundheitsfragen gehört trotzdem zum Antrag.

Was ist Mehr Zahnvorsorge Bonus D?

Mehr Zahnvorsorge Bonus D ist ein Zusatzbaustein der BarmeniaGothaer, der sich ausschließlich mit dem Tarif Mehr Zahn 100 kombinieren lässt. Für Zahnbehandlung nennt das Paket eigene Grenzen von 150 Euro im ersten und 300 Euro im zweiten Versicherungsjahr.

Wie reiche ich meine Zahnarztrechnung bei der BarmeniaGothaer ein?

Über die BarmeniaApp: Rechnung fotografieren, hochladen, Bearbeitungsstand verfolgen. Bei Zahnersatz sollte der Heil- und Kostenplan schon vor Behandlungsbeginn beim Versicherer liegen, damit die Erstattungshöhe vorab feststeht.

Wie kündige ich meine Barmenia Zahnzusatzversicherung?

Mehr Zahn 100 hat eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten und ist danach täglich kündbar. Für MediZ Smile 75 und MediZ Smile 85 gilt eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten mit drei Monaten Kündigungsfrist. Eine Beitragserhöhung löst zusätzlich ein Sonderkündigungsrecht aus.

Barmenia Zahnzusatzversicherung: unser Fazit

Die Barmenia Zahnzusatzversicherung ist eine Empfehlung, aber nur in einer ihrer drei Ausprägungen. Mehr Zahn 100 kombiniert volle Erstattung beim Zahnersatz mit der höchsten Staffel im eigenen Haus und einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Diese Mischung aus Leistung und kurzer Bindung findet man selten, und wenn Zahnersatz Ihr Thema ist, führt der Weg hier vorbei.

Von MediZ Smile 85 raten wir eher ab, solange der Beitragsabstand zu Mehr Zahn 100 im Rechner nicht deutlich ausfällt. Sie bekommen beim Zahnersatz weniger erstattet und binden sich doppelt so lange. MediZ Smile 75 ergibt Sinn, wenn Sie ehrlich zu sich sind und den Vertrag vor allem für die professionelle Zahnreinigung abschließen.

Die Fusion selbst ist für Sie als Versicherten das kleinste Thema auf dieser Seite. Der Vertrag läuft, die Bedingungen gelten, die Adresse ist neu. Kümmern Sie sich stattdessen um die zwei Punkte, die wirklich Geld kosten: die Gesundheitsfragen im Antrag und den Zeitpunkt, zu dem die größere Behandlung abgerechnet wird.