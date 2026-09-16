Das Wichtigste in Kürze Spitzentarif: Die ARAG Zahnzusatzversicherung kostet für den Spitzentarif Dent100 ab 37,36 Euro im Monat.

Die ARAG Zahnzusatzversicherung kostet für den Spitzentarif Dent100 ab 37,36 Euro im Monat. Vier Stufen: Die ARAG führt vier aktuelle Zahntarife, der günstigste beginnt bei 11,19 Euro im Monat.

Die ARAG führt vier aktuelle Zahntarife, der günstigste beginnt bei 11,19 Euro im Monat. Keine Wartezeit: Warten müssen Sie nicht, dafür im Antrag erklären, dass keine Behandlung läuft oder angeraten ist.

Warten müssen Sie nicht, dafür im Antrag erklären, dass keine Behandlung läuft oder angeraten ist. Obergrenze am Anfang: Im ersten Kalenderjahr erstattet die ARAG höchstens 1.500 Euro, danach steigt die Grenze jedes Jahr.

Im ersten Kalenderjahr erstattet die ARAG höchstens 1.500 Euro, danach steigt die Grenze jedes Jahr. Vorher handeln: Holen Sie die Leistungszusage der ARAG ein, solange die Behandlung noch nicht begonnen hat.

ARAG Zahnzusatzversicherung Vier Dent-Tarife ohne Wartezeit, Beiträge ab 11,19 Euro im Monat. Ihren persönlichen Beitrag rechnet die ARAG in wenigen Schritten aus. Beitrag berechnen

Die ARAG Zahnzusatzversicherung im Überblick

Dent100 ist dabei der Tarif, den die meisten meinen, wenn sie nach der ARAG Zahnzusatzversicherung suchen, und er trägt den Ruf der ganzen Reihe. Hinter ihm und den drei günstigeren Stufen Dent70, Dent90 und Dent90+ steht die ARAG Krankenversicherungs-AG.

Alle vier zahlen ab dem ersten Tag. Dafür verlangt der Antrag klare Erklärungen zu Ihrem Gebiss, und in den ersten Kalenderjahren begrenzt eine Staffel, wie viel Geld insgesamt fließen kann. Heikel wird es, wenn bei Ihnen gerade eine Krone oder ein Implantat im Raum steht: Was Ihre Zahnärztin bereits angeraten hat, schließt jeder dieser Tarife aus.

Daneben existiert eine ältere Tarifgeneration mit den Kürzeln Z100, Z90 und Z70. Sie ist nicht dasselbe Produkt und wird weiter unten getrennt behandelt, weil Vergleichsseiten beides regelmäßig vermischen.

Lohnt sich die ARAG Zahnzusatzversicherung?

Für wen sich die ARAG lohnt, entscheidet sich an zwei Fragen: Wie viel Zahnersatz erwarten Sie in den nächsten Jahren, und wie sauber ist Ihr Bonusheft. Fällt die Antwort auf beides günstig aus, ist Dent100 ein sehr vollständiger Tarif. Fällt sie anders aus, zahlen Sie für Leistungen, die Sie nie abrufen.

Das spricht für ARAG

Die Stärke der Reihe liegt in der Breite des Spitzentarifs. Dent100 lässt kaum eine Position offen, und die Behandlung beim Zahnarzt ist genauso abgedeckt wie der Zahnersatz, der die großen Summen verursacht.

Ohne Wartezeit versichert: Sie können den Vertrag im September abschließen und im Oktober die erste Rechnung einreichen. Nutzen Sie das, statt auf einen Jahreswechsel zu warten.

Wurzelbehandlungen erstattet Dent100 zu 100 Prozent der Mehrkosten. Wenn Sie schon einmal eine private Zuzahlung dafür hatten, ist das der Punkt, an dem sich der Tarif für Sie rechnet.

Vier Preisstufen statt einer Entweder-oder-Entscheidung. Lassen Sie sich die Erstattungssätze der Stufe, die Sie ins Auge fassen, vor dem Antrag schriftlich geben.

Zwei Prophylaxe-Termine im Jahr sind bei Dent100 mitversichert. Buchen Sie die professionelle Zahnreinigung fest ein, sonst verschenken Sie einen Teil dessen, was Sie bezahlen.

Das sollten Sie vorher wissen

Die Leistungsliste selbst gibt wenig Anlass zur Kritik. Die Einschränkungen stecken in den Bedingungen davor und danach, und zwei davon kosten bares Geld, wenn Sie sie erst nach dem Abschluss entdecken.

Die Erstattung ist über die ersten Kalenderjahre gestaffelt. Legen Sie eine größere Sanierung, wenn es medizinisch vertretbar ist, nicht komplett in das erste Vertragsjahr.

Die vollen 100 Prozent beim Zahnersatz hängen am lückenlos geführten Bonusheft. Lassen Sie es bei jedem Kontrolltermin abstempeln, das hebt zusätzlich den Zuschuss Ihrer Krankenkasse.

Es gilt eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Rechnen Sie den Beitrag über zwei Jahre, nicht über einen Monat.

Der Antrag fragt nach angeratenen und laufenden Behandlungen. Steht die Krone bereits im Heil- und Kostenplan, hilft Ihnen dieser Vertrag für genau diese Behandlung nicht mehr.

Veröffentlicht sind nur Ab-Preise. Ihren tatsächlichen Beitrag nennt erst der Rechner der ARAG, und er hängt von Ihrem Alter ab.

Was kostet die ARAG Zahnzusatzversicherung im Monat?

Die ARAG Zahnzusatzversicherung beginnt bei 11,19 Euro im Monat für Dent70 und reicht bis 37,36 Euro für Dent100. Dazwischen liegen zwei weitere Stufen der Dent-Generation.

Beitrag ab Stellung in der Reihe Dent70 11,19 Euro im Monat Einstiegsstufe Dent90 18,43 Euro im Monat mittlere Stufe Dent90+ 20,47 Euro im Monat mittlere Stufe, aufgewertet Dent100 37,36 Euro im Monat Spitzentarif

Interessant ist der Abstand zwischen den Stufen. Dent90 und Dent90+ liegen preislich eng beieinander, der Schritt auf Dent100 fällt dagegen ungleich größer aus. Dieser Sprung ist der eigentliche Entscheidungspunkt der Reihe.

Die Leistungsdetails weiter unten gelten für Dent100. Wenn Sie eine der drei kleineren Stufen erwägen, lassen Sie sich von der ARAG vor dem Antrag schriftlich bestätigen, mit welchen Erstattungssätzen dieser Tarif Zahnersatz, Zahnbehandlung und Prophylaxe abrechnet. Ein Angebot, das nur den Monatsbeitrag nennt, reicht für diese Entscheidung nicht.

Die genannten Beträge sind Einstiegspreise. Der Beitrag, den Sie am Ende zahlen, richtet sich nach Ihrem Eintrittsalter, und die ARAG ermittelt ihn über einen Rechner statt über eine veröffentlichte Alterstabelle. Holen Sie sich diesen Wert, bevor Sie Angebote nebeneinanderlegen, sonst vergleichen Sie Werbepreise mit echten Beiträgen.

ARAG Dent100 im Detail: Was der Spitzentarif erstattet

Dent100 erstattet Zahnbehandlung und Zahnersatz zu 100 Prozent, beim Zahnersatz allerdings gekoppelt an das Bonusheft. Ohne lückenlose Einträge sinkt die Erstattung auf 90 Prozent.

Leistung Dent100 Zahnbehandlung 100 Prozent, inklusive der Leistung der gesetzlichen Kasse Wurzelbehandlung 100 Prozent der Mehrkosten Zahnersatz und Inlays 100 Prozent mit Bonusheft, sonst 90 Prozent Verblendungen bis Zahnposition 7 Prophylaxe bis 120 Euro je Behandlung, zweimal im Jahr, höchstens 200 Euro im Kalenderjahr Bleaching bis 300 Euro in zwei Jahren

Die Verblendungsgrenze bis Zahnposition 7 ist die Klausel, die im Alltag am ehesten für Diskussionen sorgt. Sie deckt den sichtbaren Bereich bis zum zweiten Backenzahn ab. Eine zahnfarbene Verblendung am Weisheitszahn dahinter zahlen Sie selbst.

Das Bonusheft zieht bei der ARAG und bei Ihrer Krankenkasse, allerdings in sehr unterschiedlichem Tempo. Bei Dent100 wirkt es sofort und entscheidet über die letzten zehn Prozentpunkte Ihrer Erstattung. Der gesetzliche Festzuschuss honoriert dagegen erst eine lange Vorsorgehistorie.

Nachweis im Bonusheft Festzuschuss der Kasse kein Nachweis regelmäßiger Vorsorge 60 Prozent der Regelversorgung Kontrolltermine der letzten fünf Kalenderjahre 70 Prozent Kontrolltermine der letzten zehn Kalenderjahre 75 Prozent

Das Kalenderjahr 2020 unterbricht diese Kette nicht, und in begründeten Ausnahmefällen gewährt eine Kasse die höchste Stufe auch nach einer einzelnen Lücke (§ 55 SGB V).

Unser Rat: Lassen Sie ab dem nächsten Termin jeden Besuch eintragen. Den privaten Hebel bei der ARAG sichern Sie damit sofort, den höheren Kassenzuschuss frühestens in fünf und vollständig erst in zehn Jahren. Wer den Vertrag mit Blick auf eine Versorgung in zehn Jahren abschließt, sollte deshalb heute mit beidem anfangen.

ARAG Z100, Z90 und Z70: die ältere Tarifgeneration

Wenn auf Ihrem Versicherungsschein Z100, Z90, Z70 oder Z50-90 steht, haben Sie keinen Dent-Tarif, sondern einen Vertrag aus der älteren Generation. Diese Tarife kalkuliert die ARAG mit Alterungsrückstellung, also mit einem Sparanteil, der den Beitrag im Alter dämpfen soll.

Welchen Tarif Sie halten, steht im Versicherungsschein und auf der jährlichen Beitragsmitteilung, meist als Tarifkürzel neben der Versicherungsnummer. Finden Sie es dort nicht, nennt es Ihnen der ARAG-Kundenservice unter Angabe Ihrer Versicherungsnummer.

Das ist der Grund, warum Vergleichsseiten zur ARAG oft aneinander vorbeireden. Testberichte und Leistungsübersichten zu Dent100 beschreiben nicht Ihren Vertrag, wenn Sie einen Z-Tarif halten, und umgekehrt.

Für Bestandskunden folgen daraus zwei praktische Punkte. Erstens gelten für Ihre Erstattung ausschließlich die Bedingungen, die Ihrem Vertrag beiliegen, nicht die aktuelle Tarifübersicht auf der ARAG-Website. Zweitens ist ein Wechsel in einen Dent-Tarif ein Neuabschluss mit allem, was dazugehört: neue Erklärungen im Antrag und eine Staffel, die wieder bei null beginnt.

Dazu kommt der Punkt, der die Rechnung endgültig kippen kann. Die Alterungsrückstellung, die Ihr Z-Tarif über die Jahre aufgebaut hat, bleibt beim alten Vertrag. Sie nehmen sie nicht mit, und im neuen Tarif werden Sie mit Ihrem heutigen Eintrittsalter eingestuft. Wer seinen Z-Tarif schon lange hält, hat damit meist das Argument gefunden, das gegen einen Wechsel entscheidet, selbst wenn Dent100 auf dem Papier mehr leistet.

Wie viel zahlt die ARAG in den ersten fünf Jahren?

Im ersten Kalenderjahr erstattet die ARAG höchstens 1.500 Euro, und dieser Deckel wächst mit jedem weiteren Jahr um denselben Betrag. Entscheidend ist dabei, dass die Beträge kumuliert gelten und nicht jedes Jahr neu.

Zeitraum Erstattung insgesamt bis 1. Kalenderjahr 1.500 Euro 1. bis 2. Kalenderjahr 3.000 Euro 1. bis 3. Kalenderjahr 4.500 Euro 1. bis 4. Kalenderjahr 6.000 Euro 1. bis 5. Kalenderjahr 7.500 Euro

Die veröffentlichte Staffel reicht bis zum fünften Kalenderjahr. Ab wann die Begrenzung vollständig entfällt, sollten Sie in den Bedingungen nachlesen, die Ihrem konkreten Antrag beiliegen.

Entscheidend ist außerdem, worauf der Deckel wirkt. Begrenzt wird die Zahlung der ARAG, nicht Ihre Gesamtrechnung. Der Festzuschuss Ihrer Krankenkasse fließt zusätzlich und wird gegen die 1.500 Euro nicht gegengerechnet. Bei einer Brücke, für die die Kasse ihren Anteil an der Regelversorgung übernimmt, bleibt Ihre echte Deckungslücke im ersten Jahr deshalb kleiner, als die Staffel für sich genommen aussieht.

So läuft die Staffel bei einer größeren Sanierung leer

Rechnen Sie den Verlauf einmal an einem realistischen Fall durch. Sie reichen im ersten Kalenderjahr Rechnungen über 2.000 Euro ein. Die ARAG erstattet davon 1.500 Euro, 500 Euro bleiben bei Ihnen.

Im zweiten Jahr kommen weitere 2.000 Euro dazu. Damit stehen kumuliert 4.000 Euro im Raum, erstattungsfähig sind nach der Staffel bis dahin 3.000 Euro. Ihr Eigenanteil aus beiden Jahren zusammen liegt jetzt bei 1.000 Euro.

Im dritten Kalenderjahr steigt die Grenze auf 4.500 Euro. Wer bis dahin 3.000 Euro erstattet bekommen hat, kann also weitere 1.500 Euro abrufen, bevor der Deckel erneut greift. Das ist der Rhythmus der Staffel: Jedes Kalenderjahr gibt genau 1.500 Euro frei.

Geht die Behandlung weiter und stehen bis zum Ende des vierten Kalenderjahres insgesamt 8.000 Euro auf Ihren Rechnungen, trifft das auf einen kumulierten Deckel von 6.000 Euro. 2.000 Euro tragen Sie dann selbst.

Die kumulierte Rechenweise hat auch eine angenehme Seite. Wer im ersten Jahr nichts einreicht, verliert dieses Kontingent nicht, sondern hat im zweiten Jahr die vollen 3.000 Euro zur Verfügung. Genau deshalb ist ein Abschluss vor dem großen Bedarf so viel mehr wert als einer mittendrin.

Wenn die Behandlung über den Jahreswechsel läuft

Die Staffel zählt Kalenderjahre, nicht Vertragsjahre. Ein Vertrag, der im Oktober beginnt, verbraucht sein erstes 1.500-Euro-Fenster in knapp drei Monaten, denn am 31. Dezember endet dieses erste Kalenderjahr.

Umgekehrt ist genau das planbar. Eine Versorgung über 3.000 Euro, die vollständig im ersten Kalenderjahr abgerechnet wird, trifft auf den Deckel von 1.500 Euro, und 1.500 Euro bleiben bei Ihnen.

Verteilt sich dieselbe Summe je zur Hälfte auf November und Februar, liegen beide Rechnungen zusammen innerhalb der kumulierten 3.000 Euro des zweiten Kalenderjahres, und Sie zahlen nichts aus eigener Tasche. Fragen Sie deshalb vor dem Behandlungsstart in der Praxis und bei der ARAG nach, welchem Kalenderjahr die einzelnen Rechnungen zugeordnet werden, und lassen Sie sich die Antwort schriftlich geben.

Wie hoch die Rechnung überhaupt ausfällt, bestimmt die Gebührenordnung für Zahnärzte mit ihren Steigerungsfaktoren. Genau diesen Betrag muss der Staffeldeckel auffangen. Ein aufwendig kalkuliertes Privathonorar erreicht die Grenze deshalb früher, als es die Leistungsübersicht des Tarifs erwarten lässt.

Wartezeit und Gesundheitsfragen bei der ARAG

Die ARAG verzichtet auf jede Wartezeit, alle Leistungsbereiche stehen ab Vertragsbeginn zur Verfügung. Die Prüfung findet dafür vollständig im Antrag statt, also vor dem ersten Beitrag.

Erklären müssen Sie dort drei Dinge:

dass aktuell keine Behandlung läuft, angeraten oder beabsichtigt ist

dass in den vergangenen drei Jahren keine Parodontose diagnostiziert wurde

wie viele Zähne Ihnen fehlen

Bis zu drei fehlende Zähne nimmt die ARAG an, berechnet dafür aber je fehlendem Zahn einen Beitragszuschlag von 20 Prozent. Bei zwei Lücken zahlen Sie also spürbar mehr als den Ab-Preis aus der Tabelle, und dieser Aufschlag begleitet den Vertrag dauerhaft. Zählen Sie Ihre Lücken vor dem Antrag nach und klären Sie, wie bereits versorgte Stellen gewertet werden, bevor Sie das Formular abschicken.

Fehlen Ihnen mehr als drei Zähne, endet die Sache hier, und zwar unabhängig vom gewünschten Tarif. Dann führt der Weg über Anbieter mit weicheren Annahmegrenzen.

Der häufigste teure Fehler an dieser Stelle ist Gutgläubigkeit. Ein Befund, den Ihre Zahnärztin beim letzten Termin erwähnt hat, gilt als angeraten, auch wenn nichts unterschrieben wurde. Wer das im Antrag wegdrückt, riskiert die Erstattung genau dann, wenn er sie braucht.

Lassen Sie sich im Zweifel den aktuellen Befund aushändigen und antworten Sie danach. Wer bereits Kronen, Brücken oder Lücken hat, sucht ohnehin eine Zahnzusatzversicherung mit Vorschäden, und die Annahmegrenzen dafür unterscheiden sich zwischen den Anbietern erheblich. Der Verzicht auf eine Wartezeit lockert diese Grenzen bei keinem Anbieter.

Zahnarztrechnung bei der ARAG einreichen: So läuft die Erstattung

Der Heil- und Kostenplan gehört zur ARAG, bevor die Behandlung beginnt, nicht danach. Er ist das Dokument, auf dessen Basis sowohl Ihre gesetzliche Kasse als auch der private Tarif ihre Zahlung berechnen (BZÄK), und nur vorab bekommen Sie eine verbindliche Aussage, bevor Geld fließt.

Der Ablauf, der in der Praxis funktioniert:

Lassen Sie sich den Heil- und Kostenplan aushändigen und bitten Sie um eine Aufstellung, die Regelversorgung und private Mehrkosten getrennt ausweist. Material- und Laborkosten gehören dabei separat ausgewiesen, weil sie bei Kronen und Implantaten den größten Einzelposten stellen können. Reichen Sie ihn bei Ihrer Krankenkasse ein. Seit dem 1. Januar 2023 übermittelt die Praxis den Antrag digital direkt an die Kasse. Reichen Sie denselben Plan bei der ARAG ein und warten Sie die Leistungszusage ab, bevor Sie den Behandlungstermin bestätigen. Nach der Behandlung geht die Rechnung samt Zuschussbescheid der Kasse an die ARAG.

Auf einer Rechnung liegen zwei Zahlungen, und niemand stellt sie Ihnen automatisch zusammen. Kasse und ARAG prüfen unabhängig voneinander, Sie müssen also beide Wege gehen. Wer erst nach der Behandlung einreicht, verhandelt zudem über eine Rechnung, die bereits feststeht.

ARAG Zahnzusatzversicherung kündigen: Fristen und Sonderkündigungsrecht

Die ARAG Zahnzusatzversicherung läuft mindestens 24 Monate, danach können Sie mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende kündigen. Kündigen Sie nicht, verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr.

Ein zusätzliches Recht haben Sie bei einer Beitragsanpassung: Erhöht die ARAG den Beitrag, dürfen Sie den Vertrag außerordentlich kündigen, ohne die reguläre Frist abzuwarten. Welche Regeln des Versicherungsvertragsgesetzes für eine private Krankenzusatzversicherung gelten, steht in § 194 VVG.

Bevor Sie kündigen, ein Hinweis, der teuer werden kann. Ein neuer Vertrag bei einem anderen Anbieter startet mit neuen Gesundheitsfragen und mit einer Staffel, die wieder von vorn beginnt. Die Jahre, die Sie sich bei der ARAG bereits erarbeitet haben, sind damit weg. Kündigen Sie deshalb erst, wenn die Annahme beim neuen Versicherer schriftlich vorliegt.

Testurteile und Erfahrungen mit der ARAG Zahnzusatzversicherung

Eine belastbare, aktuelle Testnote für Dent100 lässt sich derzeit nicht seriös angeben. Auf Vergleichsportalen kursiert dieselbe Bestnote mit drei unterschiedlichen Testjahren, und die Tabelle von Stiftung Warentest gibt die Zeile zu ARAG nicht offen preis. Eine Note, die über Jahre weitergereicht wird, ohne dass jemand sie nachprüft, drucken wir nicht nach. ARAG-Tarife tauchen in den Zahnzusatz-Untersuchungen von Stiftung Warentest regelmäßig auf, das ist der belastbare Teil dieser Aussage.

Ob Sie mit dem Vertrag zufrieden sein werden, entscheidet sich ohnehin an drei Punkten, die alle vor dem ersten Schadensfall liegen. Waren Ihre Angaben im Antrag sauber? Ging der Heil- und Kostenplan rechtzeitig raus? Und in welchem Vertragsjahr fällt die große Rechnung an? Stimmen alle drei, verläuft die Abwicklung meist geräuschlos. Ist einer davon schiefgelaufen, entsteht fast immer Streit.

Wenn Sie Erfahrungsberichte lesen, achten Sie deshalb darauf, ob der Verfasser einen Dent-Tarif oder einen alten Z-Tarif hatte und in welchem Vertragsjahr er war. Ohne diese beiden Angaben ist ein Bericht über eine gekürzte Erstattung nicht einzuordnen.

Häufige Fragen zur ARAG Zahnzusatzversicherung

Wie gut ist die ARAG Zahnzusatzversicherung?

Dent100 gehört zu den vollständigen Tarifen am Markt: volle Erstattung bei Zahnbehandlung und Zahnersatz, keine Wartezeit, Prophylaxe und Bleaching inklusive. Die Einschränkungen liegen in der Staffel der ersten Kalenderjahre und in der Kopplung der vollen Zahnersatz-Erstattung an das Bonusheft. Für die günstigeren Stufen Dent70, Dent90 und Dent90+ sollten Sie sich die Erstattungssätze von der ARAG schriftlich bestätigen lassen, bevor Sie sich für eine davon entscheiden.

Was kostet die ARAG Zahnzusatzversicherung im Monat?

Dent100 kostet ab 37,36 Euro im Monat, Dent90+ ab 20,47 Euro, Dent90 ab 18,43 Euro und Dent70 ab 11,19 Euro. Das sind Einstiegspreise. Ihr tatsächlicher Beitrag hängt vom Eintrittsalter ab und wird im Tarifrechner der ARAG ermittelt.

Hat die ARAG Zahnzusatzversicherung eine Wartezeit?

Nein. Die ARAG verzichtet auf eine Wartezeit, alle Leistungsbereiche stehen ab Vertragsbeginn zur Verfügung. Das ersetzt die Gesundheitsprüfung nicht: Der Antrag verlangt die Erklärung, dass keine Behandlung läuft, angeraten oder beabsichtigt ist.

Wie viel erstattet die ARAG im ersten Jahr?

Im ersten Kalenderjahr erstattet die ARAG höchstens 1.500 Euro. Bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres sind es kumuliert 3.000 Euro, bis zum fünften 7.500 Euro. Die Beträge gelten zusammengerechnet über alle bis dahin eingereichten Rechnungen.

Nimmt die ARAG mich mit fehlenden Zähnen auf?

Bis zu drei fehlende Zähne sind versicherbar. Für jeden fehlenden Zahn berechnet die ARAG einen Beitragszuschlag von 20 Prozent, der dauerhaft gilt. Zusätzlich darf in den vergangenen drei Jahren keine Parodontose diagnostiziert worden sein.

Wie kündige ich die ARAG Zahnzusatzversicherung?

Nach einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten können Sie mit drei Monaten Frist zum Vertragsende kündigen, danach jährlich. Bei einer Beitragsanpassung besteht ein Sonderkündigungsrecht. Kündigen Sie erst, wenn ein neuer Versicherer Sie schriftlich angenommen hat.

Was unterscheidet die ARAG Dent-Tarife von Z100, Z90 und Z70?

Z100, Z90, Z70 und Z50-90 gehören zur älteren ARAG Tarifgeneration und sind mit Alterungsrückstellung kalkuliert, die Dent-Tarife zur aktuellen. Für Bestandskunden gelten weiterhin ausschließlich die Bedingungen des eigenen Vertrags, nicht die heutige Dent-Leistungsübersicht. Welchen Tarif Sie halten, steht im Versicherungsschein.

Fazit: Für wen sich die ARAG lohnt

Dent100 ist unsere Empfehlung für Versicherte mit gesundem Gebiss, gepflegtem Bonusheft und der nüchternen Erwartung, dass in zehn Jahren Zahnersatz ansteht. In dieser Konstellation bekommen Sie einen Tarif ohne nennenswerte Lücken, und die Staffel der ersten Jahre läuft ab, bevor Sie sie brauchen.

Gegen Dent100 sprechen zwei Situationen. Wer den Vertrag abschließt, weil der Befund schon auf dem Tisch liegt, wird an den Erklärungen im Antrag scheitern und sollte gar nicht erst unterschreiben. Und wer Zahnersatz in absehbarer Zeit ausschließt, zahlt für eine Deckung, die er in dieser Höhe nie abruft. Für diese Gruppe kann eine der günstigeren Stufen genügen, aber nur, wenn die ARAG die Erstattungssätze dieser Stufe vor der Unterschrift schriftlich bestätigt.

Wenn Sie sich für die ARAG entscheiden, schließen Sie früh im Kalenderjahr ab und lassen Sie das Bonusheft ab dem ersten Termin stempeln. Jedes versicherte Jahr ohne Behandlungsbedarf hebt Ihren Staffeldeckel um 1.500 Euro, und dieses Polster brauchen Sie genau dann, wenn die Sanierung ansteht.

ARAG Dent100 für den geplanten Zahnersatz Ab 37,36 Euro im Monat, ohne Wartezeit ab dem ersten Tag. Beitrag und Vertragsbeginn direkt bei der ARAG festlegen. Dent100 abschließen

Alternativen zur ARAG Zahnzusatzversicherung

Drei Anbieter sind einen Vergleich wert, und welcher davon, hängt an der Stelle, an der die ARAG für Sie nicht passt: am Preis des Spitzentarifs, an der Höhe der Staffel im ersten Kalenderjahr oder an den drei fehlenden Zähnen, bei denen die Annahme endet.

ottonova Zahnzusatzversicherung

Mit 37,36 Euro im Monat liegt Dent100 am oberen Ende der ARAG Reihe, und die Mindestlaufzeit bindet Sie 24 Monate daran. Wer einen Spitzentarif sucht, sollte die Konditionen der ottonova Zahnzusatzversicherung danebenlegen, bevor er unterschreibt.

ottonova Zahnzusatzversicherung Tarife, Laufzeiten und den eigenen Beitrag beim digitalen Versicherer abrufen. ottonova prüfen

MAXCARE Zahnzusatzversicherung

Der Deckel von 1.500 Euro im ersten Kalenderjahr ist die Grenze, an die eine größere Sanierung zuerst stößt. Wie die Staffel der MAXCARE Zahnzusatzversicherung im ersten und im vierten Jahr ausfällt, entscheidet darüber, ob ein früher Behandlungsbeginn dort günstiger ausgeht.

MAXCARE Zahnzusatzversicherung Staffelgrenzen, Erstattungssätze und Beiträge der drei MAXCARE Tarife ansehen. MAXCARE vergleichen

DA Direkt Zahnzusatzversicherung

Ab dem vierten fehlenden Zahn nimmt die ARAG Sie nicht mehr an. Dann stehen die Annahmeregeln der DA Direkt Zahnzusatzversicherung als Nächstes auf Ihrer Liste, gemeinsam mit den übrigen Anbietern für Versicherte mit Vorschäden.