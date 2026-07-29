Die Haferflocken-Diät ist einer der wenigen Diätnamen im Netz, hinter dem ein konkreter Plan steckt. Gemeint sind die Hafertage aus der Diabetes-Betreuung, zwei bis drei Tage mit drei Hafermahlzeiten und einer festen Grammmenge pro Mahlzeit. Wie viele Gramm das sind, schwankt je nach Quelle stärker, als die Anleitungen im Netz zugeben. Und die Frage, was die Kur auf der Waage bewirkt, hat eine andere Antwort als die Frage, was sie im Blut bewirkt.

Der Hafertage-Plan: wie viele Haferflocken Sie pro Tag brauchen

Die strenge, klassische Haferkur geht auf den Internisten Carl von Noorden zurück, der sie ab 1902 gegen zu hohe Blutzuckerwerte einsetzte, zwei Jahrzehnte bevor Insulin als Medikament verfügbar war. Der Ablauf hat sich seither kaum verändert. Über zwei bis drei Tage essen Sie täglich 200 bis 300 Gramm Haferflocken, verteilt auf drei Mahlzeiten mit je 60 bis 100 Gramm, gekocht in 300 bis 500 Millilitern Wasser oder Brühe, ohne Zwischenmahlzeiten. Dazu kommen Wasser, Brühe und Gewürze wie Zimt oder Kurkuma sowie maximal 50 Gramm Obst und 100 Gramm Gemüse am Tag zur Geschmacksvariation. Zucker, Fett, Eier und Milchprodukte bleiben in diesen Tagen weg. Ein einheitliches Protokoll gibt es nicht: Die Angaben von Krankenkassen und Fachpublikationen bewegen sich innerhalb dieser Spanne, aber sie decken sich nicht bis aufs Gramm.

Die moderneren, wiederholbaren Hafertage laufen meist über zwei Tage und lassen mehr zu: reichlich Gemüse und Salat, kleine Mengen wasserreiches Obst oder Beeren, dazu ungesüßten Tee. Diese Form lässt sich in Abständen wiederholen, während die strenge klassische Kur eine einmalige, kurze Maßnahme bleibt. Hafertage und Haferkur werden in der Praxis synonym benutzt, wobei Hafertage häufiger für die lockerere Variante stehen.

Von beiden zu unterscheiden ist die HAWEI-Methode des Diabetologen Winfried Keuthage, kurz für Hafer und Eiweiß. Sie beschreibt die Alltagsform: Hafermahlzeiten werden dauerhaft mit Eiweißquellen wie Quark, Skyr oder Hüttenkäse kombiniert, ohne strenge Kurtage. Ein festes Zwei-Tage-Protokoll mit Grammangaben gehört nicht dazu, weshalb sie sich eher an eine Kur anschließt, als sie zu ersetzen.

Variante Dauer Menge pro Tag Was erlaubt ist Klassische Haferkur 2 bis 3 Tage 200 bis 300 g, drei Mahlzeiten à 60 bis 100 g Wasser, Brühe, Gewürze, max. 50 g Obst und 100 g Gemüse Moderne Hafertage 2 Tage, wiederholbar 200 bis 300 g, drei Mahlzeiten à 60 bis 100 g Zusätzlich reichlich Gemüse und Salat, Beeren, ungesüßter Tee

Aus 200 bis 300 Gramm Haferflocken kommen rund 700 bis 1.060 Kilokalorien zusammen, gerechnet mit dem Richtwert von 354 Kilokalorien pro 100 Gramm. In der strengen Variante bleibt der ganze Tag ungefähr auf diesem Niveau, weil kaum etwas dazukommt. Für die meisten Erwachsenen ist das ein sehr großes Defizit gegenüber dem eigenen Tagesbedarf, und es ist der Grund, warum diese Kur auf wenige Tage begrenzt bleibt.

Praktisch sieht ein Kurtag so aus: eine Portion von 60 bis 100 Gramm morgens als Brei, die zweite mittags, die dritte am frühen Abend. Kochen Sie die Flocken lieber in der größeren Flüssigkeitsmenge, das ergibt einen sämigeren Brei, der länger vorhält. Zwischenmahlzeiten sind nicht vorgesehen. Mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßter Tee über den Tag gehören zum Plan.

Einen Teil der Flocken können Sie durch Haferkleie ersetzen, wenn es Ihnen um die Beta-Glucan-Menge geht. Kleie besteht nur aus den äußeren Randschichten und dem Keimling des Korns und liefert je nach Angabe 5 bis 10 Gramm Beta-Glucan pro 100 Gramm, ungefähr doppelt so viel wie Haferflocken mit ihren 3 bis 5 Gramm. An der Grammmenge des Plans ändert das nichts, der Brei wird aber ballaststoffdichter, was in den ersten Tagen auch mehr Blähungen bedeuten kann.

Nährwerte und Beta-Glucan: was eine Portion Haferflocken liefert

100 Gramm Haferflocken liefern rund 370 Kilokalorien, 13 Gramm Eiweiß, 7 Gramm Fett und etwa 10 Gramm Ballaststoffe. Diese vier Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel des Max Rubner-Instituts, der zentralen deutschen Nährwertdatenbank; je nach Datenbank und Sorte können sie abweichen, die US-amerikanische USDA-Datenbank nennt für Haferflocken beispielsweise 389 Kilokalorien. Der für die Kur entscheidende Wert steht dort nicht. Es ist das Beta-Glucan, ein löslicher Ballaststoff, der je nach Sorte und Verarbeitung mit 3 bis 5 Gramm pro 100 Gramm angegeben wird.

Für eine Kur-Mahlzeit von 60 bis 100 Gramm bedeutet das rund 210 bis 355 Kilokalorien, 8 bis 13 Gramm Eiweiß, 6 bis 10 Gramm Ballaststoffe und etwa 2,5 bis 4,5 Gramm Beta-Glucan. Die letzte Zahl ist der Grund, warum Haferflocken bei Cholesterin und Blutzucker überhaupt eine Rolle spielen, denn an das Beta-Glucan ist die offizielle Wirkaussage geknüpft.

Ein kalorienarmes Lebensmittel sind Haferflocken damit nicht. 100 Gramm liefern mehr Energie als drei Scheiben Mischbrot, deren Kalorienwerte pro Scheibe die Seite zu Brot zum Abnehmen auflistet. Die Kur funktioniert nur deshalb, weil das Wasser im Brei Volumen ohne Kalorien beisteuert und weil außer dem Hafer fast nichts dazukommt. Außerhalb der Kurtage liegt eine Alltagsportion eher bei 30 bis 60 Gramm, und die 3 Gramm Beta-Glucan für den Cholesterineffekt erreichen Sie damit erst über zwei Mahlzeiten am Tag oder mit Haferkleie.

Ballaststoffe teilen sich grob in lösliche und unlösliche auf. Beta-Glucan gehört zu den löslichen: Im Wasser des Verdauungstrakts quillt es zu einer zähen, gelartigen Masse auf, die den Mageninhalt langsamer weiterschiebt. Deshalb sättigt ein Haferbrei länger als eine Scheibe Weißbrot mit vergleichbarer Kalorienzahl.

Cholesterin und Blutzucker: was EU-Verordnung und Studien wirklich zeigen

Für Beta-Glucan gibt es eine im EU-Recht zugelassene Wirkaussage. Die Verordnung (EU) Nr. 432/2012 erlaubt die Angabe, dass Beta-Glucane zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut beitragen. Bedingung sind mindestens 1 Gramm Beta-Glucane aus Hafer, Haferkleie oder Gerste pro angegebener Portion und der Hinweis, dass die Wirkung bei einer täglichen Aufnahme von 3 Gramm eintritt. Die ausdrücklich senkende Formulierung, Hafer-Beta-Glucan senke den Blutcholesterinspiegel, ist getrennt davon in der Verordnung (EU) Nr. 1160/2011 zugelassen. Für die 3 Gramm am Tag nennt die Verbraucherzentrale rund 70 Gramm Haferflocken. Ein Kurtag mit 200 bis 300 Gramm liegt beim Drei- bis Vierfachen dieser Menge.

Die gelartige Masse bindet im Darm Gallensäuren, die für die Fettverdauung gebraucht werden. Weil diese Gallensäuren mit dem Stuhl ausgeschieden statt wiederverwertet werden, muss die Leber neue bilden und zieht dafür Cholesterin aus dem Blut. Beim Blutzucker wirkt derselbe zähe Brei über die verzögerte Magenentleerung: Kohlenhydrate gelangen langsamer ins Blut, der Anstieg nach der Mahlzeit fällt flacher aus. Bei einer bestehenden Insulinresistenz liegt darin der Ansatzpunkt, weil kleinere Blutzuckerspitzen weniger Insulin verlangen.

Was eine kurze Kur tatsächlich verändert, hat 2026 eine randomisierte Studie der Universität Bonn unter Leitung von Marie-Christine Simon geprüft, veröffentlicht in Nature Communications (Erstautorin: Linda Klümpen, DOI 10.1038/s41467-026-68303-9). In einer Teilstudie mit 32 Teilnehmenden mit metabolischem Syndrom, Teil einer Gesamtuntersuchung mit 68 Personen, senkte eine zweitägige, kalorienreduzierte Haferkur mit 300 Gramm Haferflocken pro Tag das LDL-Cholesterin um rund 10 Prozent, bei einem Gewichtsverlust von etwa 2 Kilogramm. Diese 300 Gramm liegen am oberen Rand der hier beschriebenen Spanne und über den 200 bis 250 Gramm, die viele Anleitungen im Netz angeben. Die positiven Wirkungen der Kur waren laut der Pressemitteilung der Universität Bonn tendenziell noch sechs Wochen später nachweisbar. Der zweite Arm derselben Untersuchung, der über sechs Wochen täglich 80 Gramm Hafer einsetzte, zeigte deutlich schwächere Effekte, was für eine Abhängigkeit von der Dosis spricht. Als Mechanismus wird vermutet, dass Darmbakterien Bestandteile des Hafers in Ferulasäure umwandeln.

Für Cholesterin und Blutzucker steht damit eine messbare, moderate Wirkung. Der Gewichtsverlust aus der Studie gehört in eine andere Kategorie: Er entstand bei gleichzeitig reduzierter Energiezufuhr, unter kontrollierten Studienbedingungen und in einer Dosis oberhalb der üblichen Anleitung. Auf eine Kur, die zuhause ohne diesen Rahmen läuft, lassen sich die 2 Kilogramm deshalb nicht übertragen.

Wann sich die Haferkur lohnt und wo ihre Grenzen liegen

Bei erhöhten Cholesterinwerten oder leicht erhöhtem Blutzucker ist die Haferkur mehr als eine vage Behauptung, sie steht für eine Größenordnung mit einer nachvollziehbaren Zahl dahinter. Für dauerhaften Gewichtsverlust reicht sie nicht. Zwei bis drei Tage mit stark reduzierter Lebensmittelvielfalt verändern Wasserhaushalt und Blutwerte, ein Kaloriendefizit über Wochen und Monate ersetzen sie nicht, und dieses Defizit entscheidet langfristig über das Gewicht.

Erfahrungsberichte in Foren reichen von kaum wahrnehmbar bis zu mehreren Kilo in wenigen Tagen. Der Grund für diese Spannweite liegt in der Reihenfolge, in der der Körper reagiert: Zuerst geht Wasser, das an die geleerten Glykogenspeicher gebunden war, und darunter liegt der kleinere, echte Anteil aus dem Kaloriendefizit der Kurtage. Zwei Kilo weniger nach zwei Tagen sind also kein Kilo Fett pro Tag. Verlässlicher als ein einzelner Erfahrungsbericht ist die kontrollierte Studienlage, und die stützt vor allem den Cholesterin- und Blutzuckereffekt.

Am ehesten lohnt sie sich also für Menschen, die eine kurze, klar begrenzte Maßnahme mit einem messbaren Ziel suchen und die Zahlen dahinter kennen wollen. Eine große Zahl auf der Waage trägt die Datenlage nicht. Nebenwirkungen sind meist harmlos: Die plötzliche Ballaststoffmenge kann in den ersten ein bis zwei Tagen Blähungen und ein Völlegefühl auslösen, was sich mit mindestens zwei Litern Wasser am Tag deutlich abmildern lässt.

Auch nährstoffseitig bleibt der Plan dünn, sobald er länger läuft: 200 bis 300 Gramm Haferflocken liefern 26 bis 39 Gramm Eiweiß und damit weniger als die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die die DGE als Richtwert für Erwachsene nennt. Über zwei bis drei Tage ist das unerheblich. Als längere Phase kostet eine so einseitige Zufuhr fettfreie Masse, und die senkt den Grundumsatz. Wer dauerhaft weniger Kohlenhydrate essen will, bekommt mit einem haferlastigen Plan ohnehin das Gegenteil: Wie sich dieser Ansatz von der Kur unterscheidet, erklärt die Seite zu Low Carb.

Bei Diabetes kommt eine Einschränkung hinzu, die über die üblichen Vorsichtshinweise hinausgeht. Weil die Blutzuckerwerte während der Kurtage schneller absinken können als gewohnt, muss die Dosis von Insulin oder blutzuckersenkenden Medikamenten unter Umständen angepasst werden, und das gehört vorher mit dem Arzt oder dem Diabetesteam abgesprochen. Von der strengen klassischen Variante wird bei Typ-1-Diabetes wegen des Unterzuckerungsrisikos meist abgeraten, mit Ausnahme von Verläufen mit ausgeprägter Insulinresistenz unter engmaschiger Glukosekontrolle.

Nach der Kur: Wie es mit Haferflocken im Alltag weitergeht

Die Haferkur ist bewusst kurz angelegt. Direkt danach lohnt sich ein Aufbautag mit leichten, gut verträglichen Mahlzeiten, statt sofort wieder auf ein schweres, fettreiches Essen umzusteigen, das der auf Brei eingestellte Magen erst verarbeiten müsste. Was über die zwei bis drei Tage hinaus etwas verändert, entscheidet sich ohnehin danach: ob aus der kurzen Umstellung eine Gewohnheit wird, die in Woche vier noch trägt.

Ein realistisches Vorgehen ist, Haferflocken als festen ballaststoffreichen Bestandteil des Alltags zu behalten und das Kaloriendefizit davon getrennt zu organisieren. Als Müsli mit Milch oder Joghurt statt als Kur-Brei eignen sich dieselben Flocken für ein normales Frühstück, wie die Seite zu Müsli zum Abnehmen zeigt, oder als eine von mehreren Optionen unter Frühstück zum Abnehmen. Wer die Mahlzeiten dabei zusätzlich zeitlich bündelt, findet den Rahmen dafür bei Intervallfasten. Dafür braucht es zwei Dinge, die eine Kur nicht liefert: ein Protokoll, das zeigt, woher die Kalorien im Alltag tatsächlich kommen, und eine Begleitung, die über Monate am Verhalten ansetzt. Zwei Tage Hafer sind ein kurzer, messbarer Reiz. Ob am Ende des Jahres weniger auf der Waage steht, entscheiden die Monate dazwischen.

Fragen und Antworten zur Haferflocken-Diät

Wie viel nimmt man mit der Haferflocken-Diät wirklich ab?

In der Bonner Studie sank das Gewicht in zwei Tagen um rund 2 Kilogramm, allerdings unter kontrollierten Studienbedingungen, mit reduzierter Kalorienzufuhr und 300 Gramm Haferflocken am Tag. Ein Teil davon ist Wasser aus den geleerten Glykogenspeichern und kommt nach der Kur zurück. Forenberichte mit deutlich höheren Zahlen beschreiben meist diesen Wassereffekt, nicht einen dauerhaften Fettabbau.

Wie oft darf man Hafertage wiederholen?

In der Diabetes-Betreuung sind zwei Muster verbreitet: zwei bis drei Hafertage am Stück, wiederholt nach vier bis acht Wochen, oder dauerhaft ein einzelner Hafertag pro Woche als Entlastungstag. Die strenge klassische Kur ist dagegen als einmalige Maßnahme gedacht. Bei Diabetes oder regelmäßiger Medikamenteneinnahme gehört jede Wiederholung vorher abgesprochen.

Ist die Haferkur bei Diabetes sinnvoll?

Nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder dem Diabetesteam. Die Blutzuckerwerte können während der Kur stärker schwanken, Insulindosen müssen mitunter angepasst werden, und bei Typ-1-Diabetes wird wegen des Unterzuckerungsrisikos meist von der strengen Variante abgeraten.

Sind Hafertage bei Reizdarm verträglich?

Haferflocken gelten bei Reizdarm als eher gut verträglich, weil sie weniger schnell fermentierbare Kohlenhydrate enthalten als Weizenprodukte. Die Menge einer Kur ist allerdings eine andere Größenordnung als eine Frühstücksportion: 200 bis 300 Gramm am Tag bringen 20 bis 30 Gramm Ballaststoffe mit, und lösliche Ballaststoffe in dieser Menge können Blähungen und Krämpfe verstärken. Ein einzelner Hafertag als Test ist deshalb sinnvoller, bevor zwei oder drei aufeinander folgen.

Kocht man den Haferbrei süß oder salzig?

Die klassische Variante kocht die Flocken in Wasser oder Brühe und würzt sie mit Zimt, Kurkuma, Pfeffer oder Kräutern. Zucker, Honig, Sirup, Milch und Fett bleiben weg, weil sie die Kohlenhydrat- und Fettzufuhr der Kurtage verändern würden. Erlaubt sind daneben maximal 50 Gramm Obst und 100 Gramm Gemüse am Tag, was in der Praxis auch eine salzige Mahlzeit mit Brühe und etwas Gemüse möglich macht.

Kann man Hafertage auch ohne Diabetes machen?

Ja. Gegen zwei bis drei Tage überwiegend Haferbrei spricht bei normalem Gesundheitszustand nichts, solange Sie ausreichend trinken. Der Nutzen verschiebt sich allerdings: Belegt ist der Effekt auf Cholesterin und Blutzucker, und bei Werten im Normbereich gibt es dort wenig zu verbessern. Übrig bleibt eine kurze, kalorienarme Phase, deren Wirkung auf das Gewicht davon abhängt, was in den Wochen danach passiert.

Was kostet ein Tag Haferkur?

Haferflocken sind das billigste Element jeder Diät. Eine 500-Gramm-Packung als Handelsmarke kostet im Supermarkt meist zwischen einem Euro und 1,50 Euro (Stand Juli 2026), ein Kurtag mit 200 bis 300 Gramm liegt damit bei etwa 40 bis 90 Cent. Haferkleie kostet etwas mehr, bleibt aber im gleichen Rahmen.

Wie viele Kalorien hat ein Tag der Haferkur?

Bei 200 bis 300 Gramm Haferflocken kommen allein aus dem Hafer rund 700 bis 1.060 Kilokalorien zusammen, gerechnet mit 354 Kilokalorien pro 100 Gramm. In der strengen Variante bleibt der Tag ungefähr auf diesem Niveau, weil nur Wasser, Brühe, Gewürze und kleine Mengen Obst und Gemüse dazukommen. Das erklärt gemeinsam mit dem Wasser aus den Glykogenspeichern das deutliche Minus, das die Waage kurzfristig zeigt.