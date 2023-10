Zum Album-Release: Rolling Stones versammeln unfassbares Staraufgebot

Wenn die Rolling Stones in Form von "Hackney Diamonds" das erste Studioalbum seit knapp 18 Jahren veröffentlichen, muss das gebührend gefeiert werden. Genau das taten die Altmeister Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Ronnie Wood (76) nun mit einer stargespickten Release-Party in New York. Bilder der Veranstaltung zeigen nicht nur die drei Rocker in Topverfassung, sondern auch zahlreiche prominente Fans in Feierlaune.