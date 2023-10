WM-Heldin packt aus: So hat mich der Krebs-Schock verändert

„Ich bin gelassener geworden. Und ich lebe bewusster“, sagt sie in einem Interview mit dem rbb. „Früher habe ich Dinge gerne auf später verschoben. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ich denke mir: Vielleicht habe ich kein Später mehr, ich muss im Jetzt leben und die Dinge, die mich wirklich interessieren, jetzt machen.“ Nach der notwendigen OP war Semechin heilfroh, dass alles gut ausgegangen ist. Sie gesteht aber: „Ich hatte allerdings Angst, alles, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, zu verlieren.“

Semechin weiter: „Deswegen dachte ich: ‘Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst deinen Weg und kämpfst dich durch die Chemo und kämpfst für das, was dich erfüllt und was du dir erarbeitet hast. Oder du bleibst zu Hause und erholst dich’ – was ja auch okay wäre. Aber dann wäre es das wahrscheinlich gewesen und ich hätte den Anschluss nicht mehr gefunden. Dann habe ich mich ganz klar für den ersten Weg entschieden.“