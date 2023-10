Wigald Boning hatte sich in den Kopf gesetzt, ein Jahr lang jeden Tag schwimmen zu gehen. Bei jedem Wetter, in Flüssen oder im Meer. Über seine Erfahrung hat der Entertainer jetzt ein Buch geschrieben. „Herr Boning geht baden: Ein Jahr, 365 Badetage und was ich dabei über Schwimmen, Leben und tolle Hechte lernte“, heißt die gute Lektüre und erscheint am 2. November 2023. Mit seinem Werk wird der Komiker auch auf Lesetour gehen.