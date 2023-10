Ob „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Sandra Maria Hanser wirklich vier Tage lang schweigen kann? Moderator Günther Jauch hat da so seine Zweifel.

Sonderurlaub für Exerzitien, so heißt es bei ihrem Arbeitgeber. Jeder Mitarbeiter der katholischen Kirche hat ein Anrecht auf so genannte Besinnungstage. Und weil das so ist, hat sich Sandra Maria Hanser gedacht, kann man das ja mal machen.

Vier Tage lang besuchte sie mit einer Kollegin ein Schweigekloster. Wandern, lesen, keine elektronischen Geräte und eben – schweigen. „Da passiert schon sehr viel in einem“, erklärt sie dem durchaus interessierten Moderator Günther Jauch (67) jetzt bei „Wer wird Millionär?“. Und sie verrät ihm auch, dass ihr das tatsächlich alles andere als leicht gefallen ist. Am Ende unseres Videos oben erfährt Jauch auch, was er wohl eigentlich erfahren wollte: Hat seine Kandidatin die Sache durchgehalten oder nicht?

