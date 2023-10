„Wer wird Millionär?“-Kandidatin wirft trotz Schnaps das Handtuch

Schon die 32.000-Euro-Frage hat Svea Jacobsen einiges an Nerven gekostet. Deswegen fragt sie Günther Jauch: „Ich komme gebürtig von der dänischen Grenze. Wir trinken da immer Aquavit. Gibt’s hier sowas?“ Ein Wunsch, den Günther Jauch natürlich sofort erfüllen lässt. Bis der Kurze aber gebracht wird, werfen er und Svea Jacobsen schon mal einen Blick auf die 64 000 Euro-Frage: „Die Antwort auf die Frage: ‘Wo liegt eigentlich Heidenheim?’, die sich derzeit viele Fußball-Interessierte stellen, lautet: ‘Zwischen...“ A) München und Passau, B) Kassel und Offenbach, C) Stuttgart und Ingolstadt oder D) Mainz und Kaiserslautern.

Ja, den gibt’s laut Günther Jauch aber nur, wenn Svea Jacobsen auch bereit ist, sich für eine Antwort zu entscheiden. Wenn sie abbricht, gibt es keine alkoholische Stärkung. Das ist ihr dann doch zu heikel, doch gerade als sie sich verabschieden will, wird der Schnaps serviert.

In einem Rutsch trinkt Svea Jacobsen ihr Gläschen aus, überlegt dann doch nochmal kurz, ob sie sich sich nicht doch für C) entscheiden soll – aber so stark war das Schnäpschen dann doch nicht. Schade eigentlich, denn Antwort C) wäre tatsächlich richtig gewesen. Aber immerhin konnte Svea Jacobsen nicht nur 32.000 Euro mit nach Hause nehmen – sondern auch noch das Schnapsglas als Erinnerung. (dgö)