"Wer stiehlt mir die Show?": Das sind die neuen Kandidaten

Die sechste Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" wird erst ab dem kommenden Sonntag (12. November, ab 20:15 Uhr auf ProSieben) ausgestrahlt, doch parallel wird bereits an den anschließenden Folgen gearbeitet. Sechs weitere Episoden werden seit Freitag, den 10. November, produziert. Wie der Sender am Freitagnachmittag bekannt gab, werden dann als Herausforderer die Sängerinnen Sarah Connor (43) und Lena Meyer-Landrut (32) sowie Moderator-Kollege Klaas Heufer-Umlauf (40) versuchen, dem eigentlichen Gastgeber Joko Winterscheidt (44) die Sendung zu stibitzen.

Hinzu kommt pro Folge - wie auch schon in den bisherigen Staffeln - jeweils ein Zuschauer oder eine Zuschauerin als Wildcard-Kandidat bzw. Kandidatin. Die Ausstrahlung der neuen sechs Episoden wird laut ProSieben erst im kommenden Jahr stattfinden. In der aktuellen Ausgabe ab Sonntag duellieren sich die Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) und Florian David Fitz (48) sowie die Schweizer Komikerin Hazel Brugger (29) mit Winterscheidt.

Die jeweils vier Herausforderer müssen sich zunächst untereinander in verschiedenen Quiz-Kategorien bekämpfen, um einen Finalisten herauszukristallisieren. Im Finale geht es dann gegen Winterscheidt, der bei einer Niederlage seine Show in der kommenden Folge an den Gewinner abtritt und in der nächsten Woche selbst zu einem Herausforderer wird, um seine Sendung nach Möglichkeit zurückzugewinnen. Das Finale wird traditionell von Katrin Bauerfeind (41) moderiert.

In bislang fünf Staffeln duellierten sich bereits zahlreiche Promis, darunter Schauspieler Elyas M'Barek (41), Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk (73), Komikerin Anke Engelke (57), "Tatort"-Star Fahri Yardim (43), Rapper Sido (42) oder "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz (34). Premiere feierte "Wer stiehlt mir die Show?" am 5. Januar 2021 ebenfalls auf ProSieben.

spot on news