Wer ist der Mann neben Sofia Vergara?

Ist Sofía Vergara (51) bereit für eine neue Liebe? Wie das US-Magazin "People" berichtet, wurde sie am Wochenende mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Der ehemalige "Modern Family"-Star soll sich mit dem orthopädischen Chirurgen Dr. Justin Saliman zu einem romantischen Abendessen in einem Restaurant in Beverly Hills getroffen haben.