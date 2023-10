In Düren und Aachen gibt es in der Adventszeit besondere Anreize, dass die Bevölkerung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstädte fahren können. Hier gibt es ein Kombiangebot, dass man das Auto für fünf Euro, an einem bestimmten Platz parken und mit bis zu fünf Personen in die Innenstadt und wieder zurückfahren kann. Zudem werden Sonderfahrten angeboten, um überfüllte Transportmittel zu vermeiden. Seit einigen Jahren gibt es den Gepäckbus, in den man seine Einkäufe unterbringen, danach gemütlich weitershoppen und sie am Ende des Tages wieder abholen kann.

In Berlin gibt es von Oktober bis Ende Dezember dieses Jahres den 9-Euro-Ticket-Nachfolger. Mit 29 Euro pro Monat kann man in den Bereichen A und B in Berlin die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Dies wird demnach auch die Fahrt zu den Weihnachtsmärkten erleichtern und Weihnachtsgeschenke lassen sich ebenfalls ohne Probleme mit Bus und Bahn einkaufen.

Auch unsere Nachbarn in Österreich haben sich darauf eingestellt, dass viele Menschen zu den Weihnachtsmärkten strömen werden. Um auch hier nervige Staus und die lästige Parkplatzsuche zu vermeiden, wird es an den Adventswochenenden dichtere Öffi-Intervalle geben.

Es lohnt sich also auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, da Sie sich die nervige Parkplatzsuche sparen, hohe Spritkosten umgehen und umweltfreundlich mobil sind.

