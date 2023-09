Wayne und Annemarie Carpendale teilen Fotos ihrer Ibiza-Hochzeit

Die Moderatorin schrieb zu einer ganzen Bilderreihe: "10 years ago.. and pending" (zu Deutsch in etwa: "Zehn Jahre und mehr"). Auf den Bildern ist das Paar unter anderem Arm in Arm vor einer romantischen Meereskulisse, beim ausgelassenen Tanzen auf der Hochzeitsparty und mit Familie, darunter Wayne Carpendales Vater Howard Carpendale (77), zu sehen. Wayne Carpendale kommentierte sein kleines Instagram-Fotoalbum, in dem er unter anderem Bilder vom Ringtausch und der Braut mit Blumenkranz im Haar zeigt: "So vieles so vergänglich - Erinnerungen bleiben für immer und wir auch... heute vor zehn Jahre."

Am 13. September ließ das Paar in den sozialen Medien bereits seine standesamtliche Hochzeit Revue passieren. "Heute vor zehn Jahren das erste Mal Frau CARPENDALE geküsst...und immer noch völlig verschossen", schrieb Wayne Carpendale bei Instagram, und teilte ein Foto des Paares von der Hochzeit im September 2013. Auf dem Bild trägt die Braut ein weißes Kleid, hält einen bunten Blumenstrauß in der Hand und lächelt glücklich in die Kamera. "#16yearsofjoy", fügte er als Hashtag hinzu. Das Paar ist bereits seit 2007 miteinander liiert. 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn Mads zur Welt.

Die "taff"-Moderatorin erwiderte die Glückwünsche auf ihrem eigenen Instagram-Account: "Danke, dass Du mein Leben komplett machst! Nicht immer perfekt, aber wer will schon perfekt, wenn man auch AUFREGEND haben kann", schreibt Annemarie Carpendale. "Und aufregend bist Du, mein Schatz. Und der beste Ehemann und vor allem Papa der Welt. I love U!" Auch sie postete die Bilder aus dem Standesamt in München von damals.

spot on news