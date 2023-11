Warum Loona ihre Tochter Saphira (18) nicht loslassen kann "Ich lebe für sie!"

Loona und Saphira sind einfach unzertrennlich! In der Vergangenheit nahm die „Bailando“-Interpretin ihre Tochter nur selten mit zu öffentlichen Auftritten – doch nun ist Saphira volljährig und im neuen Musikvideo von Loonas Hit „Baila Chica“ zu sehen. Die 18-Jährige kann sich gut vorstellen, nach ihrem Schulabschluss in die Fußstapfen ihrer Mama zu treten. „Schauspiel, oder Musik, ein bisschen DJ vielleicht – muss man mal gucken“, erzählt Saphira unseren VIPstagram-Moderatoren Tanja Bülter und Kena Amoa über ihre Pläne.

„Sie kann mich durchaus in ihren Schatten stellen. [...] Aber sie sagt: ‘Mama, ich habe das schon mein ganzes Leben gesehen, wie du überall hinfliegst und tust und machst. Ich will ein bisschen was anderes machen’“, schwärmt Loona über ihre talentierte Tochter, die gerade für zwei Monate in Südafrika lebt, um Englisch zu lernen. Und genau das ist ein großes Problem für Loona. Denn das leere Nest kann sie nicht verkraften. „Ich lebe für sie!“, so die Sängerin über die enge Verbindung zu ihrer Tochter.