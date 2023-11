Den schlimmen Vorfall machte ein Sprecher seines Clubs, die Philadelphia 76ers, öffentlich. Der Gesundheitszustand von Oubre Jr. sei stabil, wegen der Verletzungen (u. a. Rippenbruch) müsse er aber länger pausieren. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Die 76ers gehen davon aus, dass Oubre Jr. vor Saisonende wieder eingesetzt werden kann.

Wörtlich heißt es in dem Statement von Sonntag auf Instagram: „Kelly Oubre jr. wurde heute Abend in der Innenstadt von Philadelphia als Fußgänger von einem Auto angefahren. Er ist derzeit in stabilem Zustand und wird in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Wir werden weitere Informationen mitteilen, sobald sie verfügbar sind. Bitte senden Sie Kelly und seiner Familie unsere besten Wünsche, damit er sich von dem Vorfall erholen kann.“