Im November 2022 kündigte Vicky Leandros an: Sie macht Schluss und verabschiedet sich von der Bühne. Mit 71 glaubt sie, dass man aufhören sollte, wenn es am schönsten ist – und solange die Stimme „noch gut“ ist, wie sie uns in Köln bei ihrer „Ich liebe das Leben!“-Abschiedstour verrät. Ihre Entscheidung steht fest – aber wie es dann sein wird, wenn es wirklich vorbei ist, kann Vicky heute noch nicht sagen: „Werde ich ins tiefe Loch fallen oder bin ich erleichtert?“ Sie weiß es nicht.

Lese-Tipp: Vicky Leandros macht Schluss: Für diese Liebe kehrte sie sogar L.A. den Rücken

Auf der faulen Haut wird Vicky nach ihrem Bühnen-Aus jedenfalls nicht liegen. Sie plant, ihre Biografie zu schreiben. Und ein Kochbuch. Schließlich kocht sie jeden Tag für ihre Enkelkinder, wenn diese aus der Schule kommen, verrät sie uns im Interview. „Ich schlafe fast nie aus. Ich stehe auf, kaufe ein und koche für die Familie. Und das täglich.“ Auch ihre drei erwachsenen Kinder Sandra, Leandros und Maximiliane sitzen gerne mit am Tisch.

Eine kleine Hintertür lässt sich Vicky Leandros für ein etwaiges Bühnencomeback noch offen. So oder so ist aber klar: Langweilig wird es für sie im Ruhestand nicht werden. Schließlich heißt es nicht umsonst in ihrerm Super-Hit: „Was kann mir schon gescheh'n? Glaub mir, ich liebe das Leben. Das Karussell wird sich weiterdreh'n. Auch wenn wir auseinandergeh'n“. (csp)