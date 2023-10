Dank eines Spezialisten für Haartransplantation gehöre das Versteckspiel nun hoffentlich der Vergangenheit an. Nachdem Aurelio sein haariges Geheimnis gelüftet hat, will er seine Follower mit auf seine Reise zu einer volleren Haarpracht nehmen. „Bis hier her aber, bis zu diesem Zeitpunkt, bin ich absolut beeindruckt von allem was mir in der Klinik widerfahren ist. BEEINDRUCKT! Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken“, schreibt er.

Abschließend hat er noch eine Botschaft an alle, „die sich nicht wohl fühlen und gern etwas ändern wollen“: „Habt den Mut und tut was euch glücklich macht.“

Und er wäre nicht „Der Mann Aurelio“, der bekannt für sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein ist, wenn er sich nicht am Ende noch ein bisschen feiern würde: „P.S ich sehe gar nicht mal schlecht aus mit Glatze.“ Finden auch seine Follower und feiern ihn für seine Offenheit: „Ich finde es cool, dass du dazu offen stehst, Bro. Das öffentlich zuzugeben traut sich niemand.“