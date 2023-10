Einmal wohnen wie die Sommerhaus-Promis – nur schöner … Das geht! Wenn in Bocholt nicht gerade „Das Sommerhaus der Stars“ gedreht wird, lässt es sich in der bescheidenen Behausung nämlich prima urlauben. Ja, richtig gelesen: Die Original-Promi-WG aus dem Fernsehen gibt’s wirklich zum Mieten! Was das Innenleben des Sommerhauses angeht, müssen wir allerdings zweimal hingucken.