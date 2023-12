Britta hatte David angezeigt, weil sie glaubte, dass er ihr heimlich seine Psychopharmaka verabreicht hat. Als sich die Sache dann allerdings aufklärte, zog Britta ihre Anzeige zurück. Das rechnet Theo Britta hoch an. Doch es reicht ihm nicht so ganz. Immerhin hat Britta David durch ihren falschen Verdacht Scherereien mit der Polizei bereitet. Daher findet Theo, dass eine Entschuldigung bei David fällig ist. Mit diesem Vorschlag steht Theo dann auch bei ihr vor Tür. Ob Britta das auch so sieht, zeigt das Video oben.