„Unter uns“-Abschied für die Liebe: Rolle Lulu verlässt die Schillerallee

Seit August 2022 wirbelt Iris als Lulu die Schillerallee ganz schön auf und war immer für eine Überraschung gut. Doch jetzt, wo das Herz ruft, muss sie von ihrer neuen Heimat Abschied nehmen und stürzt sich mit Mario in ein neues und ebenso aufregendes Leben auf der Hippie-Insel. Schöner hätte man sich ein Happy End wohl nicht vorstellen können. Das findet auch Schauspielerin Iris Werlin: „Lulu will es mit Mario probieren und die Liebe ist ja alles, was uns vereint.“ Was die Schauspielerin plant, wenn sie nicht mehr vor der „Unter uns“-Kamera steht, erzählt sie im Video.