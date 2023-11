Strategische Planung und Verantwortung sind für jeden Chef ein echter Fulltime-Job, der oft weit mehr als die reguläre Wochenarbeitszeit in Anspruch nimmt. So bleibt häufig nur wenig Zeit für den detaillierten Blick an die Unternehmensbasis. Das ändert sich mit "Undercover Boss" - hier können die Chefs ihr Unternehmen von einer ganz neuen Seiten kennen lernen.

Wenige Monate nach seinem Start als Geschäftsführer der Warsteiner Gruppe stellt sich Christian Gieselmann einer ganz besonderen Herausforderung und geht undercover in das Unternehmen. Er arbeitet in der Produktion, in der Gastronomie, als Bierfahrer im Direktvertrieb und hilft auf einem Hopfenhof. Auch auf der Warsteiner Internationalen Montgolfiade, dem größten jährlich stattfindenden Ballonfestival Europas, ist der Undercover-Boss im Einsatz.

In jeder Folge sind die Führungskräfte als TV-Kandidaten der fiktiven TV-Sendung „Job-Karussell“ getarnt. Die Angestellten bewerten ihren Boss im Rahmen des fiktiven Show-Formats in Kategorien wie Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit auf einer Skala von 1 bis 10. Die Bewertung wird auch beim auflösenden Zusammentreffen vom Chef und seinen Mitarbeitern wieder aufgegriffen.

Die Folgen der 11. Staffel "Undercover Boss" sowie Folgen vergangener Staffeln sind in voller Länge nach TV-Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.