Schon als ich die Verpackung aufreiße, kommt mir ein angenehm dezenter Duft entgegen. So sind fast alle Produkte dann auch – eher dezent parfümiert. Einzig die „360 Grad Transformation“-Cream und das dazu passende Serum finde ich vom Duft her zu aufdringlich. Die Make-up Produkte sind in mittleren Farbtönen, also nicht übermäßig hell oder dunkel. Der Bronzer-Puder natürlich deutlich dunkel (für meine Haut zu dunkel).

Der Lippenstift ist in einem mittleren Rosenholz-Ton, von dem wird ja immer behauptet, dass er allen Menschen mit allen Hautfarben steht. Was zu beweisen wäre, aber immerhin ist es keine „schwierige“ Farbe, die nur Schwarzhaarigen steht oder ähnliches. Die beiden Mascaras haben einen schönen verdichtenden und verlängernden Effekt und schmieren oder klumpen nicht.