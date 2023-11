Vor vollem Haus im Bonner Maritim Hotel ledert Eric Sindermann in einer Siegesrede im Boxring gegen Walentina. Sie ist ganz in der Nähe – denn ihr Verlobter Can Kaplan boxt ebenfalls (und gewinnt wenig später gegen Gigi Birofio).

Eric Sindermann teilt Samstagabend öffentlich gegen Walentina aus. Sie spaltet in der Tat die Reality-Fans. Viele lieben sie – vermutlich ebenso viele kommen gar nicht auf sie klar. Eric Sindermann: „Für mich ist Reality ein Game, ein Spiel. Sobald dieses Spiel anfängt, kann man sich hassen, beleidigen und alles. Aber nachdem es zu Ende ist, sollte man wieder Freunde sein. Und dementsprechend setze ich mich ganz klar gegen Leute wie Walentina zum Beispiel ein. Die einfach nur herkommt und Stress macht – egal in welcher Show. Und genau solche Leute sollten irgendwann ausgeschlossen werden.“ Applaus UND Buh-Rufe im Saal.

