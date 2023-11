"TV total Wok WM": Wie kam die 15. Ausgabe an?

Nach der Neuauflage im Herbst 2022 ging die "TV total Wok WM" am vergangenen Samstagabend (11. November) erneut an den Start. Im Einer-WOK holte sich "Wok WM"-Urgestein Joey Kelly (50) in Winterberg den Sieg und verteidigte damit seinen Titel. Auf Platz zwei landete Ex-Rennrodler Armin Zöggeler (49), auf Platz drei Influencerin Sophia Thiel (28).