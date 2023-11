TV-Tipps am Samstag

Thomas Gottschalk ist zum letzten Mal mit "Wetten, dass..?" in den Wohnzimmern der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Gast: mit tollen Wetten, Musik-Acts und Stars. Viele prominente Gäste fiebern mit, wenn es für die Wettkandidaten wieder um alles geht, in Europas größter Fernsehshow, von der sich Thomas Gottschalk als Moderator an diesem Abend endgültig verabschieden wird. Auf der großen Show-Bühne erwartet das Publikum eine Duett-Sensation: Helene Fischer und Shirin David. Gemeinsam werden sie passend zum zehnjährigen Jubiläum "Atemlos durch die Nacht" in einer noch nie dagewesenen Version performen.

Kate (Emilia Clarke) hat Schwierigkeiten in ihrem Leben. Ihre berufliche Laufbahn als Tänzerin stagniert, sie ist mit ihrer Familie völlig zerstritten, und ihr Job als Elf in einem ganzjährig geöffneten Weihnachtsgeschäft geht ihr auf die Nerven. Dann betritt der charmante Tom (Henry Golding) plötzlich den Laden und tritt in ihr Leben. Durch ihn findet Kate wieder Selbstvertrauen und Lebensfreude. Doch zwischen ihr und Tom gibt es eine besondere Verbindung.

Der Tod ist für die Bestatterin Brunhilde Blum (Anna Maria Mühe) ein alltäglicher Teil ihres Lebens. Als ihr Ehemann, der Polizeibeamte Mark Thaler (Maximilian Kraus), vor ihren Augen von einem Auto angefahren wird und kurz darauf stirbt, bricht für sie plötzlich die Welt zusammen. Blum hat Schwierigkeiten damit, sich vorzustellen, dass sie in Zukunft allein mit ihrer Teenagertochter Nela (Emilia Pieske) und dem kleinen Sohn Tim (Lilian Rosskopf) sein wird. Sie möchte herausfinden, wer der flüchtige Fahrer des Unfalls ist. Doch die Ermittlungen kommen nicht voran. Als die Witwe in Marks Motorradtasche ein Handy findet, macht sie eine verstörende Entdeckung.

Broomhilda (Kerry Washington), die Frau des Sklaven Django (Jamie Foxx), wurde von den Brüdern Brittle entführt. Eines Tages nimmt der Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz) Django unter seine Fittiche. Er verspricht ihm Freiheit, wenn er ihm hilft, die Bande zu finden - ob tot oder lebendig. Django stimmt zu, ohne zu ahnen, dass vor ihnen ein langer Weg voller Blei und Blut liegt.

Hercules (Dwayne Johnson), der Sohn einer Sterblichen und des Gottes Zeus, wird von Hera, der Frau von Zeus, nicht akzeptiert. Deshalb zieht er als Söldner durch das Land, bis Prinzessin Ergenia (Rebecca Ferguson) ihn aufsucht und um Hilfe bittet. Hercules soll König Cotys (John Hurt) zur Seite stehen und sein Reich Thrakien von der Tyrannei Rhesus' (Tobias Santelmann) befreien. Gemeinsam mit seinen Gefährten macht sich Hercules auf den Weg, um mit ihnen in die Schlacht zu ziehen.

