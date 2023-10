TV-Tipps am Montag

In den sozialen Medien wimmelt es aktuell von ADHS-Selbstoffenbarungen. Eine Modeerscheinung oder ein echtes medizinisches Problem? Das klärt Eckart von Hirschhausen in seiner neuen WDR-Dokumentation "Hirschhausen und ADHS". Er zeigt in der Reportage an verschiedenen Orten in Deutschland, wie Betroffene mit der Aufmerksamkeitsstörung leben und was ihnen wirklich hilft. Von Hirschhausenauch trifft auch eine der führenden Forscherinnen für ADHS bei Erwachsenen, die Bonner Psychiaterin Prof. Dr. Alexandra Philipsen.

Anwältin Annabelle Martinelli (Natalia Wörner) berät Opfer häuslicher Gewalt. Doreen Markowitz (Nurit Hirschfeld) sucht Beistand, nachdem sie ihren Mann (David Schütter) wegen Körperverletzung und sexueller Gewalt angezeigt hat. Vor Gericht wird der von Annabelles ehemaligem Chef John Quante (Fritz Karl) vertreten. Plötzlich zieht Doreen ihre Anzeige zurück und verschwindet aus dem Gericht. Annabelle ist überzeugt, dass ihre Klientin von ihrem Mann systematisch eingeschüchtert, geschlagen und zum Sex gezwungen wurde. Doch die Beweislage ist dünn. Lässt sich seine Schuld beweisen?

Robert und Carmen gehen mit ihren Töchtern auf Entdeckungsreise durch die Welt der Luxusimmobilien. Dabei reicht die Bandbreite vom 300 Jahre alten Chateau in der Champagne bis hin zum außergewöhnlich gestalteten Palast am Mittelmeer. Dank ihrer Kontakte bekommt das Publikum einen exklusiven Einblick in die spektakulären Häuser der Superreichen. Die Millionärsfamilie nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit durchs Schlüsselloch und zeigt prächtige Villen, traumhafte Anwesen sowie nicht öffentlich zugängliche Luxusimmobilien.

Man schreibt das Jahr 1814: In der kleinen nordamerikanischen Hafenstadt New Bedford heuert der junge Ishmael (Richard Basehart) zusammen mit dem indigenen Harpunier Queequeg (Friedrich von Ledebur) auf der "Pequod" an. Kapitän des Walfangschiffs ist Ahab (Gregory Peck). Er hat vor Jahren im Kampf mit einem weißen Wal ein Bein verloren, seitdem verfolgt er das Tier mit glühendem Hass; er will Moby Dick - so nennen die Walfänger den weißen Wal - wiederfinden und töten.

In einer amerikanischen Kleinstadt werden sechs Kinder ermordet. Mike Hanlon (Tim Reid) findet am Tatort ein Bild - und das treibt ihm den Angstschweiß auf die Stirn. Für ihn ist klar: "Es" ist wieder da. Vor 30 Jahren hatten er und seine fünf Freunde ein grauenhaftes Erlebnis mit einem Clown namens Pennywise, der die Kinder auf die unterschiedlichsten Arten terrorisierte und erschreckte. Mike Hanlon ruft seine ehemaligen Freunde in die Stadt ihrer Herkunft zurück.

