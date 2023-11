Nun zeigt sich der Tschetschenische Machthaber aber besonders lebendig und spendabel: Er übergibt Luxuswagen der Marken Mercedes-Benz und General Motors an seine Untergebenen. Besonders die etwa 100.000 Euro teuren Autos werden perfekt in Szene gesetzt und in einem Hochglanz-Video auf seinem Telegram-Account zur Schau gestellt. Interessant ist, dass Kadyrow ausgerechnet Automarken aus dem sonst so verhassten Westen ausgesucht hat.

