Bürgerrechtler werfen Kadyrow und der Führung in Tschetschenien seit Jahren schwere Menschenrechtsverletzungen wie Verschleppung, Folter und Mord vor.

„Mit dem Präsidenten Ramsan Kadyrow gab es auch eine neue Ordnung in der Republik Tschetschenien, das bedeutet: Die einheimische Bevölkerung wird terrorisiert und das mit viel Gewalt“, sagt Ekaterina Vanslova von der Nichtregierungsorganisation "Team gegen Folter" im RTL/ntv-Interview.

Sie kämpft für Menschen, die in Tschetschenien gefoltert werden. „Allein im ersten Halbjahr 2023 haben wir neun Beschwerden dazu bekommen, dass Menschen in Kellern festgehalten werden. In Tschetschenien existieren auch weiterhin geheime Gefängnisse. Dort werden Menschen lange festgehalten, unter unerträglichen Umständen“, erklärt Vanslova.