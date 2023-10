Trockenshampoo: Wie oft sollte man es benutzen?

Trockenshampoo ist eine Pudermischung, die vor allem Stärke enthält. Diese bindet Talg, Fett und Öle aus dem Haar und erzeugt so einen Look wie frisch gewaschen. Trockenshampoo ist ein praktisches Produkt, das in verschiedenen Formen existiert. Oft zu finden ist es als Spray, wie beim Produkt von Rituals*, als Pulver* oder als Schaum.