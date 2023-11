Wer bei empfindlicher Haut auf hautverträgliche Cremes, Duschgele oder sonstige Lotionen zurückgreift, begeht schnell einen fatalen Fehler! Denn: Dass man damit seiner Haut garantiert etwas Gutes tut, sei ein Irrtum, wie Dermatologin Dr. Yael Adler im RTL-Interview erklärt.

Und – hätten Sie’s gewusst? Laut der Verbraucherzentrale NRW sind Begriffe wie „sensitiv“ oder „empfindliche Haut“ gar kein Garant für eine gute Verträglichkeit! Der Grund: Es handele sich dabei um Werbeaussagen, für die keine gesetzlichen Anforderungen gelten. Heißt: Viele Kunden könnten sich bisher in falscher Sicherheit gewogen haben.

Aber worauf kann ich mich denn dann verlassen?

Wichtig: „Die richtige Pflege muss die Schutzmechanismen der Haut respektieren und sollte diese nicht zerstören. Wir sollten also eine minimalistische Pflegeroutine, immer nur an den bedürftigen Stellen durchführen“, sagt die Haut-Expertin. Zu viel Reinlichkeit bewirke das Gegenteil. „Daher muss eine gute Balance her: Große Flächen wie Körper und Gesicht nur mit warmen Wasser und Handtuch reinigen, gerne nur in den Körperfalten und für die Hände eine milde, saure seifenfreie Waschsubstanz verwenden. Die gibt es sogar im Bioladen auf Basis von Zucker- und Kokostensiden.“

