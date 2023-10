Wärmende Unterwäsche ist das A und O bei einem Lagen-Look für den Winter. Insbesondere die körpernahen Schichten sind nicht zu unterschätzen. Auf diese Materialien sollten Frauen deshalb lieber verzichten.

An kalten Tagen im Herbst und Winter sollte insbesondere die erste Kleidungslage sitzen. Denn so werden wichtige Körperbereiche geschützt, die dann den ganzen Körper wärmen können. In der Körpermitte ist wärmende Thermounterwäsche bei niedrigen Außentemperaturen ein Muss für eine angenehme Körpertemperatur – wir verraten, welche Materialien sich eignen.