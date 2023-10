Gemeinsam mit Mirren stand Gwynne beim berühmten Theaterstück „The Audience“ auf der Bühne. Bekannt wurde Gwynne jedoch vor allem aufgrund ihrer zahlreichen Serien-Engagements. So spielte sie zum Beispiel Königin Camilla (76) in der bissigen Royal-Satire „The Windsors“ oder auch in der Netflix-Serie „The Crown“, in der sie eine Hofdame verkörperte. Ihren Durchbruch feierte sie dank ihrer Hauptrolle in der Channel-4-Kultsitcom „Drop the Dead Monkey“ ab 1990 (spot on news)