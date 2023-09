Taylor Swifts Konzertfilm "The Eras Tour" startet auch in Deutschland

Noch vor ihren geplanten Deutschlandkonzerten kommt Popsängerin Taylor Swift (33) in die deutschen Kinos. Der Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour", der die derzeit laufende Welttournee des Megastars festhält, startet am 13. Oktober nicht nur in den USA, sondern auch weltweit. Das gab Swift heute selbst auf Instagram bekannt. Die Kinoketten Cinemaxx und UCI bestätigten den deutschen Kinostart per Pressemitteilung.

"Ich freue mich sehr, Euch allen mitzuteilen, dass der Konzertfilm 'The Eras Tour' nun offiziell am 13. Oktober weltweit in die Kinos kommt!", schreibt der 33-jährige Pop-Superstar in dem sozialen Netzwerk. In Deutschland zeigen die Kinoketten UCI und Cinemaxx den Film ab Freitag, dem 13. Oktober, um 18 Uhr. Für Samstag und Sonntag sind weitere Vorstellungen geplant.

An den drei darauffolgenden Wochenenden wird "Taylor Swift: The Eras Tour" jeweils von donnerstags bis sonntags in Cinemaxx-Kinos gezeigt. Auch die Kinokette UCI erwähnt "mehrere Vorstellungen donnerstags, freitags, samstags und sonntags". Tickets sind ab sofort erhältlich.

Die Karten sollen dabei für Erwachsene 19,89 Euro und für Kinder 13,13 Euro kosten. Die Zahl 13, die sich sowohl im Kinderpreis als auch im Startdatum des Konzertfilms finden lässt, gilt als Glückszahl der Sängerin. Der Erwachsenenpreis von 19,89 Euro spielt hingegen auf das 2014 erschienene Album "1989" an, das Swifts "Leben auf unzählige Arten verändert" hat, wie die Musikerin selbst auf Instagram schreibt.

In den USA konnten mit dem Film bereits am ersten Tag des Vorverkaufs 26 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 24,6 Millionen Euro) eingenommen werden, wodurch sogar ein zuvor vom Marvel-Sony-Werk "Spider-Man: No Way Home" (2021) gesetzter Rekord gebrochen wurde. "Taylor Swift: The Eras Tour" soll zwei Stunden und 45 Minuten lang sein, und dürfte an den weltweiten Kinokassen zu einem der erfolgreichsten Titel des Jahres avancieren.

Sängerin Swift hat derweil eine kleine Pause von ihrer umjubelten "The Eras Tour" eingelegt. Erst am 9. November soll es in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires weitergehen. Für den Sommer 2024 sind auch einige - bereits ausverkaufte - Konzerte in Deutschland geplant. "The Eras Tour" wird Superstar Swift über fünf Kontinente führen. Experten rechnen damit, dass die Tournee insgesamt über eine Milliarde US-Dollar einspielen wird. So viel Umsatz machte bisher keine andere Konzertreise.

spot on news