Taylor Swift trifft bei Konzert auf Familie ihres verstorbenen Fans

Die Familie der verstorbenen Konzertbesucherin Ana Clara Benevides Machado (2000-2023) hat die São-Paulo-Show von Taylor Swift (33) am vergangenen Sonntag (26. November) besucht. In den sozialen Netzwerken zeigen zahlreiche Fotos und Videos die Familie der Swift-Anhängerin, die bei einem Konzert in Rio de Janeiro am 17. November ums Leben kam.