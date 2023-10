Taylor Swift ist jetzt Milliardärin

Den zehnstelligen Finanzstatus der Sängerin verkündet am Donnerstag (26. Oktober) das Finanzunternehmen Bloomberg. Dem Bericht nach soll sich Taylor Swift ein Nettovermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar aufgebaut haben. In die Schätzung fließen Einnahmen aus Tourneen, physischen Musikverkäufen, Streaming sowie Immobilien und Rechten an ihrem Songkatalog ein. Zuletzt hat ihre rekordverdächtige „The Eras Tour“, die aktuell auch weltweit in den Kinos zu sehen ist, nochmals einen ganzen Batzen Geld in die Kasse gespült.

Lese-Tipp: Deutschland ist im Taylor-Swift-Fieber: Was steckt hinter dem irren Hype?

Ihren Meilenstein hätte Taylor Swift wohl zu keinem besseren Moment erreichen können: Heute (am 17. Oktober) erscheint ihr neuestes Werk „1989 (Taylors Version)“, bei dem es sich um eine Neuauflage ihres fünften Studioalbums handelt. Gleich doppelt Grund zum Feiern! (ean)