Fahri Yardim ist zweifacher Vater. Das Vatersein bedeutet ihm alles – umso schwerer fällt es dem Schauspieler, eine Serie zu drehen, in der es um ermordete Kinder geht. „Wenn du da so eine Kinderleiche siehst – natürlich ist die Assoziation sofort da und das ist die allergrößte Angst, die es in meinem Leben gibt. Die größte Verletzlichkeit, die mit dieser Liebe kommt, wenn du Vater wirst, dass du Kinder hast, dass es möglich ist, dass sie sterben könnten.“

Und trotzdem gelingt es Fahri, an der Seite von Henriette Confurius, in die Rolle des Kommissaren Koray Larssen zu schlüpfen, der im Jahr 1993 den Mörder eines Mädchens finden muss. „Ich will nichts verraten, nichts spoilern. Aber es ist düster, dunkel, spannend, hart, brutal und so weiter“, so der Schauspieler.

Wir dürfen also gespannt sein auf einen Fahri in der wohl schwierigsten Schauspiel-Rolle seines Lebens! (rgä)