Tarzan steckt noch in ihm! Hier macht Alexander Klaws sich zum Affen

„Du könntest mich heute Nacht um drei Uhr wecken, ich kann dir immer noch den Gorilla machen!“

Drei Jahre lang stand Alexander Klaws als Tarzan auf der großen Musical-Bühne in Hamburg – und das hat Spuren hinterlassen! In der großen Disney-Jubiläumsshow bei RTL zeigt der DSDS-Sieger, dass ein Stück Tarzan noch immer in ihm steckt. Vor allem, was ganz bestimmte Bewegungen angeht, wie wir oben im Video zeigen.