8 weitere Videos

02:37 min Take Me Out: Ist das wirklich Schicksal? Tarotkarten-Legerin Faith kriegt das Date mit Ben

01:29 min Take Me Out: Jan Köppen darf Schicksal spielen Die Tarotkarten verheißen Großes für die Single-Ladys

02:56 min Take Me Out: Da muss auch Jan Köppen passen Längste Entscheidung ever - und eine Lady spielt nicht mit

02:20 min Take Me Out: ER steht im Guinness-Buch der Rekorde Bei Jan Köppen zeigt Single Jan den Ladys, warum

01:51 min Take Me Out: Eileen & Danny in der Limo „Vielleicht ist das die Liebe meines Lebens?“

01:55 min Nach „Take Me Out“ ist vor dem Date Justus & Emily: So lief's in der Limo!

03:14 min Eileen & Danny: Wie füreinander gemacht „Take Me Out“-Moderator Jan Köppen: „Ihr seid sooo süß!“