Südafrika: Willem-Alexander und Máxima lächeln "wütende" Proteste weg

Ein strahlendes Outfit für einen Tag mit Schreckmoment: Königin Máxima der Niederlande (52) hat sich beim dritten Tag ihres Staatsbesuchs in Südafrika im gewohnt eleganten Outfit gezeigt. Die 52-Jährige setzte auf ein weißes, knielanges Kleid vom Label Natan mit leuchtend rotem Blumendesign, als sie mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander (56) unterwegs war. Dabei ging es am Freitag (20. Oktober) zwischenzeitlich offenbar hoch her.