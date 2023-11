Eine praktische Möglichkeit, eine Strickweste wie das Modell von C&A* zu stylen, ist das Layering. Das Oberteil lässt sich nämlich gut über einem schlichten weißen Hemd oder einer Bluse tragen. So wird ein vornehmer und schlichter Look kreiert, der nicht nur modebewusst wirkt, sondern auch an kalten Tagen warmhält. Eine weitere Styling-Alternative ist, die Ärmel des Hemdes hochzukrempeln und die Strickweste locker darüber zu legen.