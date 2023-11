Stress reduzieren: 3 Sofort-Tipps für mehr Ruhe im Alltag

Durch viel Stress verschwimmen die To-dos oft zu einer grauen Masse und man weiß nicht so richtig, wo man überhaupt anfangen soll. Nehmen Sie sich dann fünf Minuten Zeit, um in sich zu gehen: Was genau stresst Sie? Sind es bestimmte Aufgaben, Konflikte oder eigene Ansprüche? Fehlt Ihnen Zeit für Dinge, die Sie gerne tun würden? Sind die Stressfaktoren erst einmal bekannt, ist es einfacher, täglich effektiv dagegen vorzugehen.

Um auch langfristig an Ihrem Stressmanagement arbeiten zu können, hilft es, solche Reflexionen aufzuschreiben. Unsere Empfehlung: Notizbücher wie das 6-Minuten-Tagebuch sind unter anderem dafür konzipiert, die Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse und das Umfeld zu fördern. So lassen sich Stressfaktoren zukünftig leichter erkennen und gezielter reduzieren.